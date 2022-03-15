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前美國防部官員曝「俄名聲將長期受損」：俄軍很爛　美軍永遠悲觀

▲▼ 遭烏克蘭擊毀的俄軍戰車。（圖／烏克蘭國防部臉書）

▲台裔的前美國國防部官員曝，俄羅斯在這次戰爭後，名聲將長期受損，因為俄軍很爛。（圖／烏克蘭國防部臉書） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭已進入第20天，俄軍已經連續數日沒有取得重要戰果，反而不斷發生攻擊非軍事目標的醜聞。對此台裔的前美國國防部官員胡振東就表示，這場戰爭將會讓俄羅斯的名稱長期受損，因為俄軍很爛。

胡振東在政論節目《新台灣加油》上表示，美軍雖然沒有直接介入俄烏戰爭，但是美軍的RC-135偵察機已經在附近繞了好幾個禮拜，他們都知道俄軍的對話內容，如何實施「指揮控制通信系統」（Command and Control System），還有E-8偵察機可以得知部隊如何部署、RQ-4全球鷹無人偵察機可以雷達照相各種地面情報，這些情報美國都會告訴烏克蘭。

▲▼美軍RC-135W電偵機。（圖／翻攝自美空軍官網）

▲美軍派出RC-135等偵察機，提供烏克蘭很多情報。（圖／翻攝自美空軍官網）

胡振東說，俄羅斯在這一次的戰爭，名聲將會長期受損，因為他們（俄羅斯）的軍隊很爛，俄軍打這麼久還沒打完，其中一個原因就是作戰計畫沒有做好，通常美國的作戰計畫會有很多分支情況的想定，並且設定很多備案，情況隨時改變，美國的作戰計畫都是最悲觀的想定。

胡振東舉例，美軍當初在沙漠中作戰的時候，作戰計畫設定會損失200架戰機，結果實際損失了3架，因為當初想定，美國的隱形戰機只有幾架，其他都是F-16、F-15都是雷達看得到的戰機，如果無法有效阻止伊拉克的防空系統，就會損失這個多戰機，但是還是決定要打，然而俄軍的計畫大概是設定3天就可以進首都，大家歡迎「蘇俄媽媽」回來。

▲▼俄羅斯裝甲車在馬力波遭烏克蘭軍砲擊，燒出火花。（圖／翻攝自烏克蘭陸軍Facebook影片）

▲胡振東認為，俄軍在執行層面也出了很大的狀況，坦克才會被打得這麼慘。（圖／翻攝自烏克蘭陸軍Facebook影片）

胡振東分析，俄軍在執行層面也出問題，坦克才會被打成這樣，這種作戰叫做「地空作戰」（Air & Land Battle），如果是美國陸軍在行軍，最前面一定會有手動發射的無人機在部隊最前面偵查，如果偵查到威脅，全軍停止前進，步兵下車警戒，這是很簡單的戰法，不需要一個天才來指揮，如果打不到這個人，就用無人機來丟個炸彈。

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