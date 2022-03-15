協助客戶做出暢銷產品　「向記食品」用心研發創新價值

▲桃園市創新創業協會理事長黃騏曼，謝謝向勇(右)分享創業歷程。（圖／新創會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園「向記食品」生產的醬料被喻為「傳承記憶中的味道」，曾4次獲得「桃園金牌好禮」殊榮；負責人向勇15日以「新之所向、勇往直前」為講題，於桃園市創新創業協會跨業交流會分享創業歷程表示，三年前，團隊決定轉型，以「用心研發創新價值」為新的品牌概念，協助客戶做出暢銷的產品，疫情期間，向記的業績仍往上走！

目前擔任桃園市伴手禮協會理事長的向勇表示，「向記食品」從中壢龍岡地區搬到蘆竹區的南崁工業園區不久，是一家只有10多名員工的小工廠，卻有專業的研發、行銷團隊，除了生產自己的品牌醤料，致力把台灣的好味道、好風土、好人情濃縮在醬料之中，也協助其他老品牌或新創醬料品牌，為其特色醬料商品化、商品製。

向勇分享創業心得表示，「人、錢、行銷和生產」是創業者會不斷面臨的困難和問題，因此每一位創業者要了解自己、放大優勢、走出自己的路，努力、努力、再努力前行，過程中家人支持是最大的動力，但最終一定要找尋自己熱愛的生活。

自知擅長且熱愛醬料研發、行銷的向勇直言：「一點都不想做大的食品廠」，因為工廠越大只會犧牲自己的生活，對他而言「家庭生活非常重要」。「向記」自許要做到小而美、小而精、追求毛利，不是追求營業額為目標，最重要的是協助客戶，做出暢銷的產品。

▲參觀「向記食品」。（圖／新創會提供）

桃園市創新創業協會3月份的跨業交流會、15日於「向記」公司舉辦，理事長黃騏曼表示，向勇目前也是該會理事，「向記食品」研發生產的在地醬料品牌如吻魚XO醬、香辣小卷、豆豉小魚等商品，深受消費市場歡迎。