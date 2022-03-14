三寶中的「大寶」！黑車逆向停等紅燈　網友昏倒：竟如此自然

▲自小客車直接左轉到逆向車道。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾在臉書社團「爆料公社」貼文「三寶中的大寶」，一部黑色自小客駛出車道後直接左轉（應該只能右轉），逆向停在中線車道等紅燈，網友看了紛紛留言「昏倒」、「禁行機車字這麼大、果然三寶無極限」、「停的如此自然，彷彿另一邊那整排才是逆向」；警方14日表示，迄今未接獲檢舉，但該車已違規可處以900元罰款。

▲三寶中的大寶停在逆向車道等紅燈。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

貼文者表示，「來報你看一個三寶，X你鬼，不知在停啥，從車道直接左轉後就直接停，我昏倒」，網友說，「沒聽到配音就覺得影片很生動，聽到配音整個笑翻」，有人則回「大寶好棒棒」、「禁行機車字這麼大、果然三寶無極限」、「停的如此自然，彷彿另一邊那整排才是逆向」。

警方表示，在蘆竹區經國路與新南路二段路口，有一輛小客車違規駛入對向車道，蘆竹分局迄今日尚未接獲檢舉。有關貼文中該輛小客車之行為，業違返道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」之規定，可處新臺幣900元罰鍰。並呼籲，行車時，請注意標誌、標線及號誌指示行駛，以維護自身及用路人安全。