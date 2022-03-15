12星座用「身體語言」　讓你知道「他很在乎你」

▲12星座行動勝過一句我愛你。（圖／翻攝unsplash、pexels）

生活中心／綜合報導

在乎一個人，不是嘴巴說說而已，據《星座好朋友》網站分析，12星座如果有以下這些身體語言，就是在表達對你的愛意，也代表著你在他心裡占有重要位置。

1、到哪都牽著你的手

代表星座：金牛、巨蟹、天秤、雙魚

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大多數的金牛座都非常有責任感，如果他很在乎你，就想要好好保護你，牽著你的手，除了是一種貼心，更是要好好保護你的行動，就怕你離開身邊會有危險。

巨蟹、天秤、雙魚的喜歡很簡單，牽牽小手是一種幸福，因為在乎你，所以更在乎日常的小舉動，不要看牽手這個普通的動作，對他們而言就是在乎你的表現。

2、很多親密舉動

代表星座：牡羊、雙子、天蠍、水瓶

牡羊、雙子、水瓶都是行動派，喜歡你自然會表現出來，像是親親、抱抱都是很基本的，直接的表達，就是他們在意你的表現。

別看天蠍平常不冷不熱的模樣，因為在乎你，他們比平時更溫柔一百倍，抱抱你、親親你都是最基本的，如果不是太在乎你，他又怎麼願意給你這麼親密的舉動。

3、沒事就愛摸你的頭

代表星座：獅子、處女、射手、魔羯

處女、魔羯都是比較被動的星座，雖然很在乎你，卻很難開口，不過在他的眼裡你永遠都是最可愛的，他們會忍不住想疼愛你，也會忍不住摸摸你的頭，在他眼裡滿滿的都是溺愛。

獅子、射手喜歡在愛情裡的優越感，尤其喜歡為另一半出頭，除了因為在乎之外，他們更想給戀人強大的感覺，尤其是摸摸你的頭，就會給他們一種保護你的感覺。