「關心缺電的人都被罵了一輪」　他諷：蘇貞昌口水能發電？

▲全台停電事故頻傳，葉元之諷刺，如果蘇貞昌的口水可以發電，台灣早就是世界電力大國了。（圖／翻攝自葉元之臉書）

記者楊蕓／台北報導

近期停電事故頻傳，新北市今（15日）在中和區復興路、南山路等一帶，因地下電纜故障釀2127戶停電，時間約40分鐘。新北市議員葉元之批評，新北市從3/3至今已停電11次，幾乎平均每天停電1次，然而在民眾面對停電危機的同時，行政院長蘇貞昌還繼續噴政治口水，諷刺說「如果蘇貞昌的口水可以發電，台灣早就是世界電力大國了！」

葉元之指出，從3月3日到今天，短短不到兩個星期，新北市已停電11次，幾乎平均1天停電1次，地點遍及板橋、中和、新店、林口、 汐止、深坑、平溪、金山等地。市民都在擔心，「什麼時候輪到我？」

葉元之表示，停電原因五花八門，有的是因為松鼠、鳥巢闖入電力設備，有的是電纜故障。整體來說，在11次停電事故中，設備故障7件，外力入侵3件，人為操作錯誤1件，這麼頻繁的停電，能不能改善呢？當然可以！對於外力入侵可以設柵欄阻隔，設備故障可以加強舊設備的保養汰換，以提高妥善率，無法改善，就是政府無能。

葉元之批評，在民眾一直面臨停電危機的同時，納稅錢供養的最高行政首長蘇貞昌繼續在噴政治口水，關心台灣缺電的人都被他罵了一輪，連續幾天罵蔣萬安阿公、罵侯友宜不知感念、罵朱立倫蹭熱度、今天又罵蔣萬安像猴子爬得高，才被發現屁股紅。

葉元之諷刺，「如果蘇貞昌的口水可以發電，台灣早就是世界電力大國了！」台電無能，是因為經濟部長無能；部長無能，因為行政院長無能；院長無能，因為總統無能，政府存在的目的是為人民做事，如果蘇貞昌無心解決電力問題，就下台吧，那麼喜歡吵架，請轉任民進黨口水部發言人，如果蘇貞昌不下台，那蔡英文就下台吧，因為妳沒用。