教保員再爆變態虐童！「流血斷肢」嚇小孩　哭找媽媽媽音檔曝　

記者游瓊華／台中報導

台中貴族幼兒園麗喆過年前驚爆整班孩童遭教保員施虐、恐嚇，孩子們被打得紅腫，甚至被逼吃嘔吐物、不能大小便。台中市政府1月勒令麗喆停招1年、並開罰園方19萬元，15日再重罰陳姓教保員18萬元、莊姓教保員9萬元。今天在議事堂上，議員林祈烽又加碼爆料，莊姓教保員拿著斷手斷腳、沾滿鮮血的道具恐嚇小孩，嚇得小孩哭著要找媽媽，且到3月11日都還在學校任教。

▲離譜！拿假冒血斷手逼童吃飯、上廁所，貴族幼兒園恐怖教保員遭爆上周還在校。（圖／市議員林祈烽提供）



▲台中貴族幼兒園麗喆過年前驚爆整班孩童遭教保員施虐、恐嚇。（圖／市議員林祈烽提供）



林祈烽今天在議場內播放小孩的求救哭喊聲，指控莊姓教保員拿著沾血的手腳道具恐嚇小孩，只要小孩中午不吃飯、睡覺比較慢、上廁所有問題，就把道具拿出來恐嚇幼童；陳姓教保員還對男童打小鳥、女童打下體。

林祈烽也踢爆，從107年開始，麗喆幼兒園就是一所違反《兒少法》的慣犯，違法超收孩童、違法晉用不具資格的人員充當教保員、連清潔員都可當教保員，只要找教育局檢舉的家長，其幼兒之後全部被退學，現在還有一名學童沒有幼兒園可唸，成為幼兒園人球。

▲台中麗喆幼兒園過年前驚爆整班孩童遭教保員施虐、恐嚇。（圖／民眾提供）



麗喆幼兒園下午也召開臨時記者會，麗喆教學組長藍珮敏聽到孩子哭泣的錄音檔也傻眼，表示自己是第一次聽到音檔，事先不知情。藍珮敏指出，上星期五收到教育局的公文，要求立即解聘莊姓教保員，校方已照做，另外社會局訪談後，社工也未告知調查內容，校方完全不清楚結論，且校方也是透過記者告知，才知道莊姓教保員被裁罰。