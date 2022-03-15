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拒絕網軍霸凌　台南民眾黨：籲綠側翼勿捏造誹謗假造不實言論

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦等人，正式向網軍宣戰，提告加重誹謗，遏止網軍利用假消息梗圖散布社群平台，誹謗民眾黨反對公布酒駕犯的假訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦等人，正式向網軍宣戰，提告加重誹謗，遏止網軍利用假消息梗圖散布社群平台，誹謗民眾黨反對公布酒駕犯的假訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對13日民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦發表一文，籲台南市政府用馬賽克處理公布酒駕累犯個資的作法，要做就做全套全公開，別只做半套，台灣民眾黨台南市黨部協同各參選人15日共同呼籲，請綠營側翼勿在網路帶風向，專做假訊息！

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦等人，正式向網軍宣戰，提告加重誹謗，遏止網軍利用假消息梗圖散布社群平台，誹謗民眾黨反對公布酒駕犯的假訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾黨指出，向來堅決酒駕零容忍，15日到台南地檢署正式向網軍宣戰，提告加重誹謗，要遏止網軍利用假消息梗圖散布於社群平台，誹謗民眾黨是反對台南公布酒駕犯的假訊息！也呼籲綠營某立委管控自家助理，勿淪為網軍一份子，以身試法散布假消息！

民眾黨嚴正聲明，民眾黨是堅決支持中央對酒駕嚴懲的決心，也支持公佈酒駕犯的規範。但在中央法律未施行前，台南市府竟以「行政規則」搶先實施「馬賽克公布法」，顯然是為提前收割中央政績，為搶佔全國版面。讓一樁好事，竟然可用做半套，也拿來說嘴，讓民眾誤以為公開酒駕累犯個人資訊為台南首創，因此今天選擇站出來，以示民眾黨清白，也宣示民眾黨要杜絕這種惡質網軍抹黑選舉文化，繼續殘害台灣民主。

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦等人，正式向網軍宣戰，提告加重誹謗，遏止網軍利用假消息梗圖散布社群平台，誹謗民眾黨反對公布酒駕犯的假訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東區市議員參選人蔡宛秦表示，14日就在新聞露出後，隨即收到友人私訊，網軍盜用個人照片並製造不實言論，做成梗圖散布於網路社群平台，意圖混淆視聽，「捏造誹謗本人反對公布酒駕犯」。最扯的是，還有南部某綠營立委助理也公然在line群組散佈此梗圖。蔡宛秦表示，她在文中已明確表態個人堅決支持酒駕嚴懲，並支持公佈酒駕犯個人資訊的作法。不料卻遭網軍惡意扭曲事實，台灣選舉選到要用網軍來摧毀任何批判執政黨的言論自由，真的可悲！如果連批判政府政策的權利都喪失，那台灣根本已走在獨裁的路上，哪裡民主進步了？！

北、中西區市議員參選人江明宗表示，酒駕問題民眾要的是具體改善措施，這些累犯連家庭都無法約束，公開個人資料不如直接介入要求勒戒；江明宗繼續強調，民眾黨的議員參選人沒有反對公開個人資料，反對的是市府不敢直接面對問題核心，網軍側翼刻意曲解發言並且散播不實資訊，一定要透過司法讓這些躲在匿名帳號後的人接受教訓！

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦等人，正式向網軍宣戰，提告加重誹謗，遏止網軍利用假消息梗圖散布社群平台，誹謗民眾黨反對公布酒駕犯的假訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康區市議員參選人江品璁表示，先前個人也遭到網路霸凌，真的非常無奈，類似這種利用網軍、側翼在網路上帶風向、造謠的舉動似乎已經成為台灣政治的日常，他在此呼籲操控網軍的幕後影武者們，請你們把散播假消息、監督民眾黨的精力拿來用心做事，去年台南每10萬人的酒駕肇事數有263件，是六都最高，你們不去改善酒駕情況，整天只會做梗圖打嘴砲，根本社會毒瘤。

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦等人，正式向網軍宣戰，提告加重誹謗，遏止網軍利用假消息梗圖散布社群平台，誹謗民眾黨反對公布酒駕犯的假訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南科地區市議員參選人洪岳銘認為，有些會酒駕的人無論再怎麼提高罰則，學不乖就是學不乖。今天民眾黨參選人站出來的用意就是希望提醒執政黨側翼，少花點心力做梗圖抹紅抹黑，多用點心幫忙宣傳預防酒駕的宣導最實在。一個酒駕可以毀了不止一個家庭，如果台南市府只是為了要提前收割中央政績而提前實施「馬賽克公佈法」，他認為大可不必。一直以來看不到市府處理酒駕問題的決心及魄力，每每要等到出了事情後才在消耗大量警力執行短期大臨檢，等風頭過後事件依然層出不窮。

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦等人，正式向網軍宣戰，提告加重誹謗，遏止網軍利用假消息梗圖散布社群平台，誹謗民眾黨反對公布酒駕犯的假訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新豐區市議員參選人江國銘表示，若台灣選舉持續淪為一昧餵養網軍來做抹屎的動作，用網軍來防堵批判執政黨言論，解決提出問題的人，那台灣根本沒有真民主！連副總統、林秉樞都是公開認證有網軍存在，執政者何以卸責！現在網軍都公然散佈不實梗圖，論民眾黨反對公佈酒駕犯，試問執政黨針對這種假消息你們辦不辦？！

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦等人，正式向網軍宣戰，提告加重誹謗，遏止網軍利用假消息梗圖散布社群平台，誹謗民眾黨反對公布酒駕犯的假訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區市議員參選人陳詩薇表示，執政黨一再放任自己側翼網軍，去攻擊異己，用盡抹黑抹紅的手段，實非民主政治之福。在此我們提出嚴正的抗議，以太坊創辦人維塔利克說「真正的愛國有時候需要對抗自己國家發出的邪惡，因為這樣才能幫自己國家變得更美 。」希望台灣的民主能往這個方向前進。

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