　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基本工資補貼核准率僅11%　民進黨立委盼延長申請期限

▲▼民進黨立委許智傑、賴惠員15日召開「基本工資補貼領不到，申請條件過苛要檢討」記者會。（圖／許智傑辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑、賴惠員召開「基本工資補貼領不到，申請條件過苛要檢討」記者會。（圖／許智傑辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委許智傑15日表示，經濟部針對受疫情影響的事業提供基本工資補貼，但因條件過苛，核准率目前約11%，相關單位應檢討，包括延長申請期限和採逐月撥付等方式，讓政策美意得以落實。對此，經濟部商業司回應，經濟部會朝放寬方式處理。

民進黨立委許智傑、賴惠員15日上午在立法院召開「基本工資補貼領不到，申請條件過苛要檢討」記者會，並邀請高雄市旅行同業公會理事長吳盈良、麗緻國際旅行社副總經理吳佩真、經濟部商業司科長翁靜婷、觀光局業務組科長邱重榮等人列席。

許智傑指出，經濟部提出「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響事業基本工資補貼作業」，為已連續兩年受疫情嚴重衝擊、營業額趨近於零的旅行業業者，卻因申請條件過苛無法成功申請一事請命。

許智傑說明，政府協助業者紓困應秉持從優、從簡、從速的三原則，目前規定申請事業須符合2021年9月、10月合計營收，相較於2020年同期衰退20％才能申請，但連續兩年都遭受疫情嚴重打擊的業者，卻無法符合條件申請補助。

許智傑也說，業者因原物料、運費成本上漲，再加上補貼申請截止日只到3月底，使他們承受極大的壓力，若能透過政府補貼，將有效減緩因基本工資調漲的人事成本壓力，建議相關部會可在一周內公布「認定放寬方案」，並將原資格不符的業者列入補助。

賴惠員表示，去年底雖然基本工資有調整，但因疫情起伏不斷，進而影響百工百業，專家預測產業復甦最快也是明年，依據聯合國「世界旅遊組織」（United Nations World Tourism Organization）的最新統計，全球觀光旅遊業在2021年損失達2兆美元，且觀旅業的復甦更為脆弱緩慢。

賴惠員指出，這過去一年來，不少知名飯店、餐飲業吹熄燈號，而現在的補貼方案對許多旅宿業、服務業者來說，限制太多，看得到又吃不到，此次補助款項分三階段，兩個月才撥付一次，也讓許多業者大嘆吃不消。

賴惠員呼籲，相關部會除了滾動式檢討申請條件外，應採逐月撥付的方向修改，讓補貼款更迅速撥付，未來也會繼續要求勞動部更積極放寬相關規定，避免業者及勞工看得到吃不到的狀況繼續發生。

許智傑表示，政府原先規劃35.64億元的補助大餅，卻因條件過於嚴苛導致整體申請率只有11%，大多數業者皆表示要申請成功難如登天，讓勞工難以感受到政府的美意。

許智傑要求，承辦機關要主動通知先前資格不符的業者，以免業者錯失可獲取補貼的機會，未來也會持續要求相關部會滾動式檢討、修正申請條件，避免政府政策與民間實際需求落差過大，以達到真正照顧到人民的政策美意。

經濟部商業司科長翁靜婷回應，去年10月經濟部及各部會有與各工商團體開會，研議補貼方案如何能符合業者需求，而且為了簡政便民，經濟部也成立單一窗口，並且將建議帶回去研議，朝放寬方式處理。

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
快訊／新光金併元富證爆內線　資深副總等6人遭搜索約談
快訊／家樂福大火空汙嚴重！　仁美國中緊急停課
跳海救未婚妻！　億萬富翁兒遭螺旋槳絞死
最強高中生不打國內職籃！　陳將双：可能去國外
俄國防部宣布　完全控制南部戰略港口赫爾松
「傳戰死烏克蘭」李根大尉終現身：我無法回去，這裡很慘
15：21突收到國家警報！　桃竹網友「見內容傻眼」
換日圓趁現在！　分析師：邊境打開會回升
快訊／納豆能正常講話了！　陶晶瑩曝他進步神速：還可以去散步
23歲女入行當「風機維修工程師」　爬23樓高月薪曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新埔站電扶梯意外4天後才說明　北捷：絕無隱匿或延遲

莊瑞雄傳授挑選蜜棗小撇步　誓言行銷屏東農產到全世界

女老師遇隨機盤查罵很蠢竟遭大外割　監委批侵害人權糾正中壢分局

新埔站失速電扶梯「同型還有248台」　北捷：分布在淡水、板南、新店線

基本工資補貼核准率僅11%　民進黨立委盼延長申請期限

「蔣萬安恐成藍營歷來最弱候選人」　林鶴明：他像溫室的王子

公視8萬珍貴新聞資料遭刪光　王婉諭「傻眼」轟：低級錯誤

市府官員聚餐有報備機制　顏若芳：柯文哲宴請中國商人卻不報備

快訊／新埔站電扶梯異常原因曝　北捷致歉：已要求檢視1194台電扶梯

政院擬開放加熱菸　國民黨轟：繼萊豬、核食後開放尼古丁戕害國人健康

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

新埔站電扶梯意外4天後才說明　北捷：絕無隱匿或延遲

莊瑞雄傳授挑選蜜棗小撇步　誓言行銷屏東農產到全世界

女老師遇隨機盤查罵很蠢竟遭大外割　監委批侵害人權糾正中壢分局

新埔站失速電扶梯「同型還有248台」　北捷：分布在淡水、板南、新店線

基本工資補貼核准率僅11%　民進黨立委盼延長申請期限

「蔣萬安恐成藍營歷來最弱候選人」　林鶴明：他像溫室的王子

公視8萬珍貴新聞資料遭刪光　王婉諭「傻眼」轟：低級錯誤

市府官員聚餐有報備機制　顏若芳：柯文哲宴請中國商人卻不報備

快訊／新埔站電扶梯異常原因曝　北捷致歉：已要求檢視1194台電扶梯

政院擬開放加熱菸　國民黨轟：繼萊豬、核食後開放尼古丁戕害國人健康

哪裡好就往哪裡去　老闆朝令夕改到底對還錯？

俄核武部隊進入「高度戒備」！聯合國秘書長：恐引發核戰

阿嬤曾罵不准跟貓睡「怕肺積毛」　2年後抱一起躺沙發！她怨雙標

除息前散戶搶買台積電　盤中零股交易近1002萬股寫次高紀錄

快訊／新光金130億併元富證爆內線　資深副總退休後遭搜索約談

10元就能投資台積電、聯發科　一檔兼顧股利與價格的台股ETF

二氧化氯不能加進水霧機「連續噴灑」！　專家籲小心危害健康

快訊／家樂福倉儲大火散惡臭！仁美國中師生「身體不適」緊急停課

炸雞奪下第名！網友熱議8大韓式料理一次看　小菜中最愛泡菜

三重麥當勞「神秘軌道」穿梭2層樓！他驚呆錄下...店員揭內幕

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

幕後／4月兵役評估延長9至12個月　訓練內容將檢討更精實

蘇貞昌再轟蔣萬安：猴子爬得高才會被看到紅屁股

新埔站電扶梯意外　議員質疑北捷慢半拍

民眾黨副秘性騷「月曆女郎」是誤會？　女主角：被扭曲解讀

台灣6年4次大停電　蔣萬安轟蘇貞昌：只推給基層？

新埔站電扶梯異常　柯文哲要求這2點

連上3天班！五分埔女店員在北市足跡曝光

北市三腳督！黃暐瀚揪蔣萬安「3隱憂」　他看衰：蔣恐第三名

幻象失事！共軍還派13架次共機擾台　民航局一度接手廣播驅離

新埔站電扶梯「倒退嚕」　北捷急回應

蔡英文執政6年房價狂飆　國民黨提5大修法方向

傳4月電價擬漲最高3％　王美花：尚未定案

快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

民調：7成人願為保衛台灣而戰！

更多熱門

相關新聞

傳4月電價擬漲最高3％　王美花：尚未定案

傳4月電價擬漲最高3％　王美花：尚未定案

國際油氣價格飆漲，外傳原擬繼續凍漲的電價，將自4月1日起小幅調漲，漲幅最高3％。對此，經濟部長王美花15日表示，電價會由電價審議委員會討論，包括國際原物料上漲、國內物價波動的情形都會納入考量，不過目前都還沒有定案。

柯批派系大於政黨　他反嗆民眾黨一塌糊塗

柯批派系大於政黨　他反嗆民眾黨一塌糊塗

俄烏戰事阻斷全球過半「氖氣」供應源　經濟部：台廠尚有安全庫存

俄烏戰事阻斷全球過半「氖氣」供應源　經濟部：台廠尚有安全庫存

電網建設為千億預算等級　經部：南部電源就近供應南科等需求

電網建設為千億預算等級　經部：南部電源就近供應南科等需求

經濟部公佈303興達電廠操作影像　關鍵22分鐘顯示人為誤操作

經濟部公佈303興達電廠操作影像　關鍵22分鐘顯示人為誤操作

關鍵字：

許智傑賴惠員經濟部

讀者迴響

熱門新聞

「本土劇一哥」遇美福倉儲大火！

曾國城親解「空姐妻帶男血拚真相」 無奈：司空見慣

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

即／學生與確診者重疊足跡　虎尾高中下午緊急停課

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

即／台中女心臟中刀送醫不治　涉案夫逃逸

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

高雄2000戶停電原因找到了　元凶是隻鳥

iPhone口罩解鎖超快！「這類人」更新完傻眼

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

某科技公司被控職場霸凌　員工頂樓開直播

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面