基本工資補貼核准率僅11%　民進黨立委盼延長申請期限

▲民進黨立委許智傑、賴惠員召開「基本工資補貼領不到，申請條件過苛要檢討」記者會。（圖／許智傑辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委許智傑15日表示，經濟部針對受疫情影響的事業提供基本工資補貼，但因條件過苛，核准率目前約11%，相關單位應檢討，包括延長申請期限和採逐月撥付等方式，讓政策美意得以落實。對此，經濟部商業司回應，經濟部會朝放寬方式處理。

民進黨立委許智傑、賴惠員15日上午在立法院召開「基本工資補貼領不到，申請條件過苛要檢討」記者會，並邀請高雄市旅行同業公會理事長吳盈良、麗緻國際旅行社副總經理吳佩真、經濟部商業司科長翁靜婷、觀光局業務組科長邱重榮等人列席。

許智傑指出，經濟部提出「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響事業基本工資補貼作業」，為已連續兩年受疫情嚴重衝擊、營業額趨近於零的旅行業業者，卻因申請條件過苛無法成功申請一事請命。

許智傑說明，政府協助業者紓困應秉持從優、從簡、從速的三原則，目前規定申請事業須符合2021年9月、10月合計營收，相較於2020年同期衰退20％才能申請，但連續兩年都遭受疫情嚴重打擊的業者，卻無法符合條件申請補助。

許智傑也說，業者因原物料、運費成本上漲，再加上補貼申請截止日只到3月底，使他們承受極大的壓力，若能透過政府補貼，將有效減緩因基本工資調漲的人事成本壓力，建議相關部會可在一周內公布「認定放寬方案」，並將原資格不符的業者列入補助。

賴惠員表示，去年底雖然基本工資有調整，但因疫情起伏不斷，進而影響百工百業，專家預測產業復甦最快也是明年，依據聯合國「世界旅遊組織」（United Nations World Tourism Organization）的最新統計，全球觀光旅遊業在2021年損失達2兆美元，且觀旅業的復甦更為脆弱緩慢。

賴惠員指出，這過去一年來，不少知名飯店、餐飲業吹熄燈號，而現在的補貼方案對許多旅宿業、服務業者來說，限制太多，看得到又吃不到，此次補助款項分三階段，兩個月才撥付一次，也讓許多業者大嘆吃不消。

賴惠員呼籲，相關部會除了滾動式檢討申請條件外，應採逐月撥付的方向修改，讓補貼款更迅速撥付，未來也會繼續要求勞動部更積極放寬相關規定，避免業者及勞工看得到吃不到的狀況繼續發生。

許智傑表示，政府原先規劃35.64億元的補助大餅，卻因條件過於嚴苛導致整體申請率只有11%，大多數業者皆表示要申請成功難如登天，讓勞工難以感受到政府的美意。

許智傑要求，承辦機關要主動通知先前資格不符的業者，以免業者錯失可獲取補貼的機會，未來也會持續要求相關部會滾動式檢討、修正申請條件，避免政府政策與民間實際需求落差過大，以達到真正照顧到人民的政策美意。

經濟部商業司科長翁靜婷回應，去年10月經濟部及各部會有與各工商團體開會，研議補貼方案如何能符合業者需求，而且為了簡政便民，經濟部也成立單一窗口，並且將建議帶回去研議，朝放寬方式處理。