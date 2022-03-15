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4月電價擬小幅調漲「最高3％」　王美花回應：尚未定案

▲▼經濟部長王美花。（圖／記者林銘翰攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

國際油氣價格飆漲，外傳原擬繼續凍漲的電價，將自4月1日起小幅調漲，漲幅最高3％。對此，經濟部長王美花15日表示，電價會由電價審議委員會討論，包括國際原物料上漲、國內物價波動的情形都會納入考量，不過目前都還沒有定案。

媒體報導，國際油氣價格飆漲，王美花日前承諾，瓦斯價格凍漲到4月，創史上最長16個月凍漲。據悉，原擬繼續凍漲的電價，將自4月1日起小幅調漲，漲幅最高3％；為了不影響物價，擬僅針對用電較多、且以出口為導向的製造業，民生及小店家不漲。

行政院長蘇貞昌15日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美花會前受訪時表示，電價是由電價審議委員會討論，主要是由學者專家、產業界及政府機關組成，「我的了解他們現在有工作小組在討論」。

王美花說明，工作小組有討論到國際原料上漲的情形，當然也有討論到國內物價波動的情形，各方相關因素都會再討論，目前都還沒有定案，不過會按照照顧民生的原則，所有因素都會納入考量。

王美花強調，目前都還沒有定案，包括物價、國際原物料等各方面的因素，電價審議委員會都會納入考量，「這個都是電價審議委員會會討論，不是我可以做決定的」，他們會進行很多討論，最近也會有好幾場討論，討論後才會做最後的決定。

王美花也說，各種因素應該都要納入考量，「我沒有理解小組裡面討論到的具體細項，小組討論會去做最後的決定」。

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