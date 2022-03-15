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最後1天！超商「4大咖啡飲品」祭組合優惠　34元爽喝大杯超濃美式

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出4大咖啡飲品組合優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

咖啡控快看過來！7-11祭出「4大咖啡飲品」組合優惠，今（15）日活動來到最後一天，其中民眾最愛喝的大杯濃萃美式現在買15杯只要520元、精品拿鐵10杯520元，最多可省下380元，趕快把握便宜買一波，而星巴克則是推出連續10天數位活動，全品項買1送1、大杯飲品第2杯半價等優惠通通有。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲每組優惠皆為限量，可兌換至6/30。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「白色情人節」優惠，今（15）日活動來到最後一天，本次共有4大咖啡飲品組合優惠，分別為「CITY CAFE大杯濃萃美式15杯520元」、「CITY PRIMA精品拿鐵10杯520元」、「CITY TEA一顆檸檬青茶（冰）12杯520元」以及「CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶（冰）9杯520元」，兌換期限至6/30，線上支付和門市支付皆可購買，每會員各限購買2組。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克推出買1送1活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

愛喝咖啡的你一定也不能錯過星巴克的最新活動，3月為台灣星巴克的生日月，「Happy Birthday星巴克24週年數位體驗」將於3/16至3/25連續10天登場，只要民眾於期間內進入網頁完成數位活動，即可領取專屬飲料優惠，優惠品項包括全品項買1送1、大杯飲品第2杯半價等。

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