春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

▲天氣風險製作天氣圖，讓民眾了解這幾天的天氣變化。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

春雷恐響，周五高溫跌8度！天氣風險公司提醒，周四晚間隨著新一道鋒面接近，並在周五天亮前通過，各地變天有雨，尤其是中北部地區，目前看來有機會有較強對流發展，並造成閃電、春雷的現象。根據中央氣象局預報，台北市周四高溫還有30度，周五僅剩22度。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今吹偏東風、東南風，各地多雲到晴，東半部有不定時局部短暫陣雨，北部平地雲量也會增多，北部山區有不定時短暫陣雨機率，午後因熱對流作用，中部山區也可能有零星短暫陣雨，但整體降雨範圍不是太大；氣溫方面，西半部白天高溫在29-32度，東半部27度，各地晚間低溫大多在18至22度，中南部日夜溫差大。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，這樣的天氣型態維持到周四上午前，東邊有不定時降雨，周三午後中部以北、東北部山區有零星短暫陣雨，但不至於太大。

林定宜提醒，周四下午鋒面接近、晚起通過，加上東北季風增強，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，南部山區可能有零星短暫陣雨，期間可能出現打雷現象；周六開始東北季風減弱，北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨。

天氣風險則製作天氣圖，讓民眾了解天氣變化。天氣風險表示，周四晚間隨著新一道鋒面接近，並在周五天亮前通過台灣附近，各地變天有雨，尤其是中北部地區，目前看來有機會有較強對流發展，並造成閃電、春雷的現象，局部地區可能會有短時較大雨勢發生，東部偏向小雨，南部降雨則是以山區為主，平地亦偶有雨，相對來說不明顯。

天氣風險指出，周五白天鋒面通過後東北季風增強，不過持續時間很短，只影響周五一天，周六就減弱了；冷空氣強度也不強，只有北部、東半部配合陰有小雨的天氣，有比較明顯的感受，高溫可以降到22-23度，中南部仍然偏暖26-28度。