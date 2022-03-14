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快訊／慘！高雄1100戶還沒復電　電桿被撞斷台電搶修又挖破水管

記者賴文萱／高雄報導

慘！一輛拖板車今（14）日早上8點50分載著鋼板沿中西路行駛至中民路口，不料左轉時，車上鋼板掉落撞擊路旁電桿，並砸毀路邊的多輛機車，電桿也遭撞擊受損。由於需要施工吊換電桿，台電原訂燕巢區約2000戶下午3點至晚上9點辦理停電施工復舊，但搶修途中拆桿時發生下方水管破裂，只得緊急變更施工方式，目前仍有1100戶尚未復電。

▲▼燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊本處電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊台電電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

郭姓男子今早自燕巢區四林路一帶駕駛拖板車，要將貨物12塊鋼板送往同在燕巢區的安招路公司，沒想到行經上開路口左轉時，疑似車頭連結板台連接線斷裂，結果綑綁鋼板的鋼索脫落，導致鋼板掉落，現場毀損5部機車，也撞擊到電桿。

▲▼電桿被撞斷搶修又遇水管破，高雄1100戶停電6hrs還沒復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲電桿被撞斷搶修又遇水管破，高雄1100戶停電6hrs還沒復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於電桿遭撞斷，台電下午3點起進行吊換電桿，辦理停電施工復舊，原本停電時間預計為下午3點到晚上9點，影響範圍為燕巢區中民路、中西路、燕南二街、燕南三街、新生南路等2000戶。不過，搶修過程中因既設桿位拆桿時發生下方水管破裂情形，已連繫待自來水公司關閉管線中。據了解，台電人員現場開挖時，未料到水管非常接近原立桿處，所以造成水管破損。

▲▼電桿被撞斷搶修又遇水管破，高雄1100戶停電6hrs還沒復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄深夜1100戶仍在停電中，還沒復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼電桿被撞斷搶修又遇水管破，高雄1100戶停電6hrs還沒復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，因現場無其他空間可重新立桿，故須待修復水管後方能重新挖除斷桿，再於原桿位立桿，拆桿工作被迫暫停。目前已緊急變更施工方式，於臨近桿線施作臨時復電措施，先以緊急線路轉供恢復約900戶，再於斷桿處另一側施作緊急線路，再進一步恢復部分轉供電力。

據了解，第一次轉供復電後，大約還有1100戶尚在停電中，預計9:40左右做第二次轉供，應該能再恢復一些電力，至於1100戶何時能完全復電，還要視搶修進度而定。

由於2000戶停電影響，警方第一時間派員至事故現場指揮用路人避開事故現場外，並於下午3點台電吊換電桿施工時，持續調派線上警力35人次、義交10人次（警民力共45人次）於8處停電路口指揮，其中3處經交通局架設發電機；另5處下班尖峰及夜間時段，市警局持續動員警力投入交通疏導工作，維持行車秩序，確保市民返家路途安全。

▲▼燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊本處電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊本處電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊本處電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

 

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