北市22重大工程被限電　柯文哲直言「頭痛」：開什麼玩笑？

記者袁茵／台北報導

全台於3月3日大停電後，電力議題備受關注，除了台南、高雄地區屢爆停電，台北市萬華區也於13日爆出停電問題。對此，台北市長柯文哲回應，最近實在是太多停電問題，恐怕要做系統性檢討，且台北市政府至少22件重大工程被限電，「開什麼玩笑？這要解決。」

▲柯文哲14日出席「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」頒獎暨宣傳記者會。並於會後受訪。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲14日出席「2022台北千萬要結婚，結婚送千萬」頒獎活動，被問到萬華區13日晚間停電，柯文哲表示，以前很少聽到停電，但最近實在是太多了，包括這2天桃園、台南、南投和台北市萬華區，如果偶爾1、2次可當意外，但太多次恐怕就得系統性檢討。

柯文哲提及，現在台北市至少22件重大工程被限電，到底該如何解決？儘管台電說蓋變電所，但變電所也不是今天蓋明天就會好，屆時那些建築物也差不多蓋完了，「那該怎麼辦？限電不是缺電，但問題是沒電可以用。」這些被限電的要如何解決，「我比你還頭痛。」

被問到是否要和行政院副院長沈榮津談電力議題？柯文哲指出，台北市副市長黃珊珊會先去談細節，但自己還是很擔心，「（北市）重大工程22件全部都被限電，開什麼玩笑？這要解決。」

據了解，面對東區門戶計畫被限電，產業界已有表達意見，而台北市政府原定14日下午與行政院副院長沈榮津、產業界代表一同開會討論，北市府由台北市副市長黃珊珊當代表。不過，黃珊珊14日中午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，由於沈榮津有其他重要行程，所以該場會議延期。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）