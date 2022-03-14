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桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

▲桃園宣布調整校園防疫措施。（圖／市府提供）

▲桃園宣布調整校園防疫措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日於市府防疫會議表示，有關學校復課情形，今日起米迪幼兒園、觀音國小、富林國小、新街國小等4校恢復正常上課。此外，市府從今日起也調整校園防疫措施，放寬教師授課、音樂及表演藝術類課程及活動得不佩戴口罩，學生演奏樂器、參與體育課程時，保持適當社交距離下，亦可不戴口罩。▲桃園宣布調整校園防疫措施。（圖／市府提供）

另外，市府並持續運用家庭聯絡簿進行家庭成員自主健康監測，落實生病不上班上課的原則，強化校園防疫措施。有關桃園疫苗覆蓋率，鄭市長說明，目前桃園65歲以上長者的第一、二劑、三劑疫苗覆蓋率皆為六都之冠，為持續提高長者保護力，市府今日針對長者開設疫苗接種專案，安排23處社區接種站提供莫德納及高端疫苗接種，除透過民政系統發送接種通知單外，未收到通知單者或不在籍者，也可不限劑次前來接種。

又，市府同樣安排免費愛心計程車提供接送服務，並贈送接種疫苗者700元禮券及桃園好米1包，鼓勵長者踴躍接種疫苗。鄭市長說，有關第26期公費疫苗預約接種情形，僅2萬4,817人完成預約，預約率不高，為避免社區接種站的醫療人力使用偏低，第27期公費疫苗將縮減社區接種站數量，但每一行政區會至少保持1處社區接種站，便於市民接種，希望在滿足就近施打的原則下，妥善分配醫療資源。鄭市長也說，目前疫苗充足，施打三劑疫苗有助於提升保護力，呼籲市民朋友三劑打好打滿。

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關鍵字：

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