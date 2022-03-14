快訊／烏俄談判開始！　烏克蘭唯一訴求「立即停火」全面撤軍

▲烏俄14日將進行視訊談判。圖為雙方首次談判畫面。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
烏克蘭與俄羅斯最新一輪談判於當地時間14日上午10時30分（台灣時間下午4時30分）登場。根據《法新社》報導，烏克蘭談判代表波多列亞克表示，目前烏方在第四輪談判中的唯一訴求是，「要求俄軍立即停火、全面撤軍，並做出安全承諾。」
波多列亞克（Mykhailo Podolyak）稍早表示，此輪談判將是「具建設性的」，這是迄今為止最為樂觀的一次評估，有望增加烏俄雙方在外交上的進展，「俄羅斯已經開始進行建設性對話，我認為我們將在幾天之內取得部份成果。」
#UPDATE Ukraine says it will demand an immediate ceasefire and the withdrawal of Russian troops during a fourth round of negotiations to end more than two weeks of fighting after Moscow launched an invasion of #Ukraine️ pic.twitter.com/c4UnaiwMsL— AFP News Agency (@AFP) March 14, 2022
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