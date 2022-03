快訊／烏俄談判開始！　烏克蘭唯一訴求「立即停火」全面撤軍

▲烏俄14日將進行視訊談判。圖為雙方首次談判畫面。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭與俄羅斯最新一輪談判於當地時間14日上午10時30分(台灣時間下午4時30分)登場。根據《法新社》報導,烏克蘭談判代表波多列亞克表示,目前烏方在第四輪談判中的唯一訴求是,「要求俄軍立即停火、全面撤軍,並做出安全承諾。」

波多列亞克(Mykhailo Podolyak)稍早表示,此輪談判將是「具建設性的」,這是迄今為止最為樂觀的一次評估,有望增加烏俄雙方在外交上的進展,「俄羅斯已經開始進行建設性對話,我認為我們將在幾天之內取得部份成果。」

