快訊／烏俄談判開始！　烏克蘭唯一訴求「立即停火」全面撤軍

俄烏戰爭已持續進行了兩周多的時間，超出了各方的預期，但是也因為戰爭的延長及激烈程度的加劇，俄烏雙方的損傷也增加，以美國為首的西方國家也持續對於俄羅斯施加經濟制裁，影響了國際的經濟與安全局勢。此次戰爭的發生原本應可能避免，但是因為政治人物的誤判或野心，而導致此一不幸的結果。