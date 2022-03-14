快訊／空軍下令幻象2000全面停飛　進行天安特檢

記者陶本和／台北報導

針對14日上午空軍1架編號2017的幻象2000墜海，空軍已經下令幻象2000戰機全面停飛，執行「天安特檢」與調查作業，其他機型暫停訓練，但警戒任務正常執行。

▲幻象2000型戰機，編號2017，圖為2019年1月空軍春節加強戰備媒體參訪。（圖／記者呂佳賢攝）



中校飛官黃重凱上午駕駛1架幻象2000單座機自台東志航基地起飛，11時25分在台東外海光點消失，所幸黃跳傘逃生後，被國軍派員搜救的黑鷹直升機救起，人員平安、意識清楚，送往台東馬偕醫院醫治。

在飛官飛行時數方面，黃重凱的飛行時數為1435.05小時，是資深飛行教官；而該機種時間1125.40小時，居住在新竹市已婚有兩個女兒。

在飛行的天氣情況，10時到12時，吹北北東風，風速2-5浬，能見度4000公尺，2000呎雲層，不影響飛行跟目視，天氣符合標準。

在機務狀況部分，該機出場時間87年2月26日，上次週檢是110年9月29日，沒有異常狀況，不過目前已經執行幻象2000部隊全面停飛，執行天安特檢與調查作業，其他機型暫停訓練，但警戒任務正常執行。

至於所有幻象都停飛特檢，會不會影響到驅離共機的任務？空軍表示，空軍兵力是統一指揮、集中運用，不會因為任何一型機故障、任務調整，就影響到全中華民國的空防任務。