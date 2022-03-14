搭帳抗議現場曝！380萬休旅「1個月刁2次」　牙醫：如坐行動棺材

記者唐詠絮／台中報導

台中1名陳姓牙醫師夫妻3月初駕駛英國品牌休旅車行經草屯交流道時，車輛突然熄火，夫妻下車拿著三角警示牌站在車道上揮舞，心驚膽跳的8分鐘過程，差點連命都沒了，今天醫師哽咽說，這已經是第二次拋錨，連睡都睡不好，車子送廠至今也沒消沒息，12日到車廠前搭帳棚抗議後，車廠已經聯繫明日可以協調了。

▲380萬名車在國道拋錨醫師夫妻到車廠前抗議。（圖／車主提供）

▲380萬名車在國道拋錨醫師夫妻到車廠前抗議。（圖／車主提供）

這起驚恐事件發生在3月3日，陳姓牙醫說，這輛車價380萬的Land Rover velar p300，是妻子送給他的生日禮物，目前仍在保固期內，也都正常使用，但近期竟2度在行駛中熄火。陳醫師說，當時2月22日在南屯草屯路上轉彎時速僅10公里竟突然熄火方向盤鎖死，2天後送修，原廠台中九和只告訴他是燃油模組故障，隔天通知取車。結果3月3日行駛在國道三號217.4公里，又發生同樣狀況，驚險萬分。

▲380萬名車在國道拋錨。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

牙醫師夫妻感謝外界關心，更感謝國道警方的協助，陳醫師說，當時他和妻子擔心在高速公路上拋錨會造成連環車禍，才會冒著生命危險下車在車後方猛揮動衣物及三角錐、警示引導車輛閃避，「如同坐在行動棺材」般，直到8分多鐘後車輛重新發動才脫困。

▲380萬名車在國道拋錨醫師夫妻冒險在國道指揮。（圖／車主提供）

陳醫師氣得指出，經過接洽原廠汽車公司，對方要他去跟消保官申訴，還推託維修與保固，（12日）才會與妻子氣得到車廠前搭帳棚抗議，車廠人員也因此到門口跟他們賠不是，但對於車子為何會發生突然拋錨後，經過幾分鐘後又可以正常駕駛，這部分仍舊沒有得到回覆。

▲2月20日首次拋錨。（圖／車主提供）

陳醫師指出，他從以前就非常喜歡這款車，未料卻發生這種恐怖經驗，夫妻倆連睡覺都睡不好，今天也在診所前懸掛「本週恐無法照常看診」，而今天前來看診的患者得知醫師夫妻的遭遇後，都大吃一驚，在昨天媒體報導後，醫師也收到車廠協調回訊，現在他只希望找出車子為何會拋錨的問題，要不然未來也不敢再加這輛休旅車開上路。

▲醫師懸掛看板本週無法正常看診。（圖／記者唐詠絮攝）

▲380萬名車在國道拋錨醫師夫妻到車廠前抗議。（圖／車主提供）