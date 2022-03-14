外送員送完餐遭撞噴飛　「機車卡公車底」拖行數米

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區14日清晨5時許發生一起交通事故，楊姓速食外送員送完餐行經向上路與大英街口時，疑因突然從路口竄出，一輛公車閃避不及迎面撞上，騎士直接彈飛，機車遭公車拖行數公尺卡在車底，消防員到場救護時楊男頭部撕裂、意識不清，經送醫急救幸無生命危險。詳細肇事原因警方正進一步釐清調查。

▲機車卡在公車底盤，公車擋風玻璃破了大洞。（圖／民眾提供）

消防局指出，今日清晨5時28分獲報，向上路一段有車禍，到場發現為公車與機車相撞，1名男子意識不清，現場急救後送往中山醫院救治。

▲騎士從路口竄出，公車閃避不及撞上。（圖／民眾提供）

由於撞擊力道大，公車擋風玻璃破了一個大洞，機車儀錶板也噴飛掉至公車內，據悉，男子是麥當勞外送員，車禍後同事趕至現場協助，同事表示，男子已經送完餐，未料返程途中竟遇到事故。

▲機車儀錶板噴飛。（圖／民眾提供）

警方調查，外送員楊男（26歲）今清晨5時許騎車沿大英路由南往北行駛，公車駕駛黃男（37歲）沿向上路內側車道由西往東行駛，兩車於上述路口發生碰撞，造成楊男頭部撕裂，經送醫無生命危險。黃男經酒測無酒精反應，警方初判肇因為楊男未依規讓車、黃男未減速，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步釐清。