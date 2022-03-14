俄麥當勞絕版價格飆漲36倍！包裝紙也破萬元　狂粉肉身擋門護愛店

Luka Safronov, son of the artist Nikas Safronov, handcuffed himself to the entrance of McDonald's. pic.twitter.com/WKjmPL9pgc — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯的侵烏行動廣受國際譴責與制裁，美國速食業巨擘麥當勞也在8日宣布，暫停所有在俄業務，並關閉850間分店。許多俄國麥當勞愛好者聞訊後，蜂擁至各地門市搶購美食。目前，麥當勞大麥克的價格，已在網上翻了36倍，就連普通的紙袋，價格也被炒到了數百美元，最近還有一名麥當勞狂熱者將自己銬在了麥當勞的大門上，試圖以此阻止麥當勞關門。

綜合外媒報導，俄羅斯分類廣告網站Avito上可見，不少有商業頭腦的人目前正在俄國網上高價轉賣大麥克、鬆餅、雞塊等麥當勞的招牌商品，而平時一個只要1美元（約新台幣29元）的大麥克，如今在網上的身價已經翻了30倍有餘，大約要36美元（約新台幣1026元）才買得了。

▲俄羅斯人瘋搶「麥當勞漢堡」塞爆冰箱，而大麥克在網上的二手價也翻了36倍。（翻攝自推特）

還有一名賣家在網站上以18美元（約新台幣513元）的價格販賣一份麥當勞早餐，而這份套餐裡只有幾塊鬆餅、一片薯餅和一些果醬。這位賣家在配文中寫道，這份早餐的價值不只在於餐點本身，而是讓麥當勞愛好者「可以享受過去時代最後留存的滋味」。

《商業內幕》還發現，網上也有人在售賣麥當勞套餐的紙袋，而且一個紙袋的價格已經被炒到了373美元（約新台幣1萬630元），讓《商業內幕》傻眼表示，「現在已經沒有什麼能阻止俄羅斯的麥當勞愛好者了。」

▲盧卡將自己與麥當勞的大門銬在一起，試圖以此表達抗議，並阻止麥當勞關門。（圖／翻攝自推特）

儘管許多人都趁麥當勞營業的最後一週，衝到門市搶購美食，但俄羅斯藝術家薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）的兒子、著名鋼琴家盧卡（Luka Safronov）卻對此一點也不感興趣。身為麥當勞的狂熱者，他13日將自己與麥當勞的大門銬在一起，試圖以此表達抗議，並阻止麥當勞關門。

從現場影片可見，盧卡當時心碎地大喊，「關閉（麥當勞）是與我和我的同胞們為敵」，不過現場並沒有太多人搭理他，其他顧客都默默地從他身邊走進麥當勞排隊。後來，接獲投報的警方來到現場將其帶走，而現場也可聽見有部分民眾在嘲笑盧卡的抗議「徒勞無功」。

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