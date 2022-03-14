　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

末日慘況曝光！馬力波每30分鐘飛彈連轟　40萬人苦撐「屍橫滿街」

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）自俄羅斯入侵以來，已經有2187名居民遭襲死亡，從推特曝光的影片可以看到，一棟市區內的公寓直接遭到俄軍砲擊，現場磚瓦不斷掉落，畫面相當驚人。當地市長更直言，全城猶如末日煉獄，「敵軍飛彈幾乎每30分鐘就會落下。」

BBC證實了網路上流傳的一段影片，南部港口城市馬力波的一棟公寓大樓遭俄軍砲擊，短短30秒的影片中可以看到，飛彈打中公寓後立刻冒出火光，接著塵土飛起，磚瓦不斷從高空掉落，畫面十分驚人。馬力波市長波成柯（Vadym Boichenko）10日在一段影音裡直言全城猶如末日，人們已身處煉獄，「敵軍飛彈幾乎每30分鐘就會落下。」

馬力波市長辦公室人員10日表示，當地唯一還在運作的醫院已飽和，居民多躲在地下室，屍體直接橫陳街道。馬力波市議會在一份給華郵的聲明裡指出，市內第一處開戰以來的大型墳場已埋43人；美聯社的影像顯示，有人將遺體裝入屍袋或裹上壽衣，直接就放入壕溝。

▲▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）從3月2日開始遭俄軍圍困至今。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《半島電視台》報導，馬力波市議會表示，自俄羅斯2月24日入侵以來，俄軍已經向該市投擲超過100枚炸彈，過去24小時內更連發了22枚，目前至少造成2187名居民死亡。烏克蘭當局表示，俄軍從3月2日開始圍困馬力波，現在留在市內的40萬人，幾乎無法獲得飲用水、食物和藥品，就連電力和通訊都被切斷。

馬力波的位置具有重要戰略意義，它連接東部親俄的頓巴斯地區，以及被俄羅斯併吞的克里米亞。

▲▼烏克蘭馬力波( Mariupol)屍體無處埋，只能丟進壕溝成亂葬崗。（圖／達志影像／美聯社）

CNN指出，建立人道走廊等救援行動多次因俄軍炮火而中斷，馬力波市政府14日在一則Telegram貼文指出，一支援助車隊仍受阻於馬力波西側約80公里外的伯德揚斯克（Berdyansk）無法抵達。紅十字國際委員會（ICRC）警告，若衝突各方未能緊急達成具體人道協議，「歷史將帶著恐懼回憶馬力波現在發生的一切。」

►澤倫斯基親自探視軍醫院！與烏克蘭傷兵「自拍」　頒勳章激勵士氣
►烏克蘭平民逃亡慘遇俄軍！下秒汽車被坦克輾扁　受困少年活活燒死
►俄軍襲擊撤離火車！載滿「100名兒童」逃離戰區　避難教堂也遭攻擊

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
手搖飲發票中千萬！　得主栽在1組號碼完蛋了
蔡允潔認愛「小2歲助理男友」　已交往4個月
快訊／王菲前夫宣佈再婚！　新婚妻已生寶寶
幻象墜海！　戰機殘骸「海上漂流照」曝光
快訊／北市大同大學大火！　大量濃煙竄天
快訊／五分埔女店員Ct值13！　曾去吃火鍋匡列13人
明起自備環保杯「到7-11、全家」　每天喝1杯免費飲料
快訊／幻象非「驅趕共機」墜海　空軍：這位中校回答不正確
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯機長「反戰廣播」爆紅　稱在烏開戰是「犯罪」網讚他超勇敢

24hrs找到3顆！500kg巨型飛彈射民宅畫面曝光　俄兵坦承用真空彈

俄麥當勞絕版價格飆漲36倍！包裝紙也破萬元　狂粉肉身擋門護愛店

不斷更新／烏俄最新談判時間曝光　俄稱摧毀烏克蘭3920軍事設施

末日慘況曝光！馬力波每30分鐘飛彈連轟　40萬人苦撐「屍橫滿街」

烏俄最新談判時間曝　台灣時間今下午4點30分登場

抗俄資訊戰！烏克蘭啟用人臉辨識技術　辨識死者、俄情報員

澤倫斯基親自探視軍醫院！與烏克蘭傷兵「自拍」　頒勳章激勵士氣

歐洲成「武器進口」新熱點　過去5年成長居冠！被俄國侵烏嚇壞了

烏克蘭平民逃亡慘遇俄軍！下秒汽車被坦克輾扁　受困少年活活燒死

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

俄羅斯機長「反戰廣播」爆紅　稱在烏開戰是「犯罪」網讚他超勇敢

24hrs找到3顆！500kg巨型飛彈射民宅畫面曝光　俄兵坦承用真空彈

俄麥當勞絕版價格飆漲36倍！包裝紙也破萬元　狂粉肉身擋門護愛店

不斷更新／烏俄最新談判時間曝光　俄稱摧毀烏克蘭3920軍事設施

末日慘況曝光！馬力波每30分鐘飛彈連轟　40萬人苦撐「屍橫滿街」

烏俄最新談判時間曝　台灣時間今下午4點30分登場

抗俄資訊戰！烏克蘭啟用人臉辨識技術　辨識死者、俄情報員

澤倫斯基親自探視軍醫院！與烏克蘭傷兵「自拍」　頒勳章激勵士氣

歐洲成「武器進口」新熱點　過去5年成長居冠！被俄國侵烏嚇壞了

烏克蘭平民逃亡慘遇俄軍！下秒汽車被坦克輾扁　受困少年活活燒死

賈靜雯大膽低胸裝襯億級黃鑽　「女兒想戴看表現了」

35元手搖飲中千萬沒人領　前股東「開假發票詐領」栽在1組號碼

如願合唱金曲新人壞特　蔡明仁嗨喊：最好的情人節禮物！　

俄羅斯機長「反戰廣播」爆紅　稱在烏開戰是「犯罪」網讚他超勇敢

說好借位吻戲⋯林暉閔被爆「來真的」：在公園弄來弄去

嘉義八掌溪畔黃花風鈴木盛開了　「路肩紅線已畫」賞花勿違停

看王文淵突請辭　商總：沒這種問題　提電力意見、強調「國家一體」

快訊／王菲前夫宣佈再婚「新婚妻已生寶寶」！　婚紗一家3口照曝光

Stand with Ukraine!竹山秀傳醫院募集物資　送愛心到烏克蘭

機車故障擺路邊「11小時後消失」　斷片女差點害車行挨告

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

AV女優巨乳炸裂！皮膚現破口整顆消風

俄軍「過橋」遭基輔守軍摧毀　車輛卡河中

CNN：美國記者「遭俄軍殺害」

「李根大尉」傳戰死烏克蘭　韓媒抓包1疑點

IG不能用！俄正妹網紅喊「沒收入」崩潰爆哭

烏2市長慘遭俄軍綁架！澤倫斯基怒了

快訊／美前總統歐巴馬Covid-19確診

俄威脅遺棄美太空人　馬斯克霸氣回應

美駐伊拉克領事館外遇襲！　伊朗承認發射導彈

更／俄稱摧毀烏克蘭3920軍事設施

俄軍暴行曝光！平民舉雙手投降仍遭當街處決

烏克蘭戰死英靈回鄉　沿途民眾單膝下跪送最後一程

社群掀大翻譯運動　中翻英告訴全世界：中國挺俄羅斯

更多熱門

相關新聞

抗俄資訊戰　烏克蘭啟用人臉辨識技術

抗俄資訊戰　烏克蘭啟用人臉辨識技術

美國人臉辨識技術公司Clearview AI執行長宦孫至表示，烏克蘭國防部已於12日開始使用該公司的人臉辨識技術。

澤倫斯基探視軍醫院！　與傷兵自拍頒勳章

澤倫斯基探視軍醫院！　與傷兵自拍頒勳章

歐洲成「武器進口」新熱點　5年來成長居冠

歐洲成「武器進口」新熱點　5年來成長居冠

開車出逃慘被俄坦克輾扁　受困少年活活燒死

開車出逃慘被俄坦克輾扁　受困少年活活燒死

日韓澳進口武器大增　智庫：受中國威脅

日韓澳進口武器大增　智庫：受中國威脅

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武馬力波

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

油價漲「95能改加92？」　中油解答

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面