末日慘況曝光！馬力波每30分鐘飛彈連轟　40萬人苦撐「屍橫滿街」

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）自俄羅斯入侵以來，已經有2187名居民遭襲死亡，從推特曝光的影片可以看到，一棟市區內的公寓直接遭到俄軍砲擊，現場磚瓦不斷掉落，畫面相當驚人。當地市長更直言，全城猶如末日煉獄，「敵軍飛彈幾乎每30分鐘就會落下。」

BBC證實了網路上流傳的一段影片，南部港口城市馬力波的一棟公寓大樓遭俄軍砲擊，短短30秒的影片中可以看到，飛彈打中公寓後立刻冒出火光，接著塵土飛起，磚瓦不斷從高空掉落，畫面十分驚人。馬力波市長波成柯（Vadym Boichenko）10日在一段影音裡直言全城猶如末日，人們已身處煉獄，「敵軍飛彈幾乎每30分鐘就會落下。」

馬力波市長辦公室人員10日表示，當地唯一還在運作的醫院已飽和，居民多躲在地下室，屍體直接橫陳街道。馬力波市議會在一份給華郵的聲明裡指出，市內第一處開戰以來的大型墳場已埋43人；美聯社的影像顯示，有人將遺體裝入屍袋或裹上壽衣，直接就放入壕溝。

▲▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）從3月2日開始遭俄軍圍困至今。（圖／達志影像／美聯社）



根據《半島電視台》報導，馬力波市議會表示，自俄羅斯2月24日入侵以來，俄軍已經向該市投擲超過100枚炸彈，過去24小時內更連發了22枚，目前至少造成2187名居民死亡。烏克蘭當局表示，俄軍從3月2日開始圍困馬力波，現在留在市內的40萬人，幾乎無法獲得飲用水、食物和藥品，就連電力和通訊都被切斷。

馬力波的位置具有重要戰略意義，它連接東部親俄的頓巴斯地區，以及被俄羅斯併吞的克里米亞。

CNN指出，建立人道走廊等救援行動多次因俄軍炮火而中斷，馬力波市政府14日在一則Telegram貼文指出，一支援助車隊仍受阻於馬力波西側約80公里外的伯德揚斯克（Berdyansk）無法抵達。紅十字國際委員會（ICRC）警告，若衝突各方未能緊急達成具體人道協議，「歷史將帶著恐懼回憶馬力波現在發生的一切。」

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