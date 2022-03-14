鏡電視內部爭議外部化！NCC：股東意見之爭進行媒體、政治動員



▲NCC主委陳耀祥14日表示鏡電視近期內部爭議外部化，主因是股東之間對申請費用，人事安排等有不同意見（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC主委陳耀祥14日在立法院表示，就他初步了解，《鏡電視新聞台》近期因董事長、總經理異動引發爭議，主要是該頻道申請的過程中，股東之間對申請費用、人事安排等有不同意見，才會產生這麼大爭議，且原本是公司內部治理的問題，很遺憾外部化，不同股東各自有所謂「媒體動員」，甚至「政治動員」的問題出現，成為各界矚目的狀況。



《鏡電視新聞台》於今年1月19日獲NCC以多項附帶條款、行政指導及廢止權等條件許可申請案，才隔了1個多月，3月4日舉行董事會，改選李永豐為新任董事長，同時通過由現任民視副總經理蔡滄波出任總經理。但另有員工投書媒體，「爆料」內部諸多內幕。





▲立委陳椒華質詢時指NCC主委陳耀祥阻止調查外部檢舉鏡電視案，陳耀祥否認。（圖／翻攝立法院議事轉播）



該新聞台爭議案14日成為立法院交通委員會焦點議題，包括立委洪孟楷、陳椒華、劉世芳、魯明哲、孔文吉等都提出質詢，陳椒華更認為NCC沒有認真調查有民眾對鏡電視的檢舉案，甚至是主委陳耀祥阻止、反對調查，主張NCC應撤照。



陳耀祥表示，反對調查的指控是不正確，NCC委員會是合議制決議要調查的。他說，對本案初步了解是在申請的過程中，對申請費用，人事安排等，股東之間有不同意見，才會產生這麼大爭議。本來是公司治理是內部的的問題，很遺憾外部化，各自有所謂媒體動員，甚至政治動員的問題出現，成為各界矚目的狀況。

陳耀祥強調，NCC身為監理機關，第一時間必須去處理，了解到底發生什麼事情。該公司3月9日已向NCC申請董、總變更， NCC啟動相關行政與調查去了解，到底發生什麼事情？有沒有違反當初NCC許可時要求的附款或負擔？



NCC官員表示，經聯繫外部公評人翁秀琪表示於本周一起開始會了解相關事情；NCC也會就鏡電視申請更換董事長、總經理案依程序請相關人到會說明。



根據《鏡電視新聞台》向NCC說明的開播進度，該新聞頻道將於今年5月正式開播。