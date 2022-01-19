　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10年來第一家！NCC通過《鏡電視新聞台》申請案　

▲▼交通部,NCC大樓,通傳會。（圖／記者邱倢芯攝）
▲NCC19日決議許可《鏡電視新聞台》申請案。（NCC示意圖／資料照片）

記者陳世昌／台北報導

NCC19日決議以多項附帶條款及行政指導之下，許可《鏡電視新聞台》申請案，成為近10年來首家獲准新設的衛星新聞頻道。

《鏡電視新聞台》於2019年12月首次提出申請設立，2020年5月撤回舊案重送新案，董事長也由《鏡週刊》社長裴偉，變更為曾任立委、大眾銀行董事長的陳建平。

NCC表示，本案許可共附加12項附擔、14項廢止權、16項行政指導，包括股權結構、負責人資格、公司財務、公司人力、經營方針、內容製播、內部控管與公共問責、勞動權益等面向之要求。

NCC內容處處長黃文哲表示，以上大部份的附款、行政指導要求都摘錄自《鏡電視新聞台》自己所提出的營運計畫及面談承諾內容，由NCCk主動提出僅在保留廢止權上，對於中資疑慮的禁止要求。


NCC說明，鏡電視以「民間版的公共媒體」自期，提出設置全職專任之外部公評人制度，參與監督新聞製播並向公眾報告等，申請人亦提出閉鎖性公司、股權分散、所有權與經營權分離、製播兒少新聞、手語新聞、台語新聞、藝文新聞、國際新聞等、保障員工最低薪資(月薪3.2萬以上)年終獎金1個月，並有新聞編輯室公約、獨立編審等確保新聞製播自主等相關機制。

▲▼鏡電視申設案撤件重送，董事長異動為陳建平，董監均為社會名人，但均為0持股。 （圖／翻攝經濟部網站）
▲鏡電視董事長陳建平，董監均為社會名人，但均為0持股（圖／翻攝經濟部網站）

鏡電視歷經NCC多次審議，如今終於取得經營許可，其雖是商業電視台，但做法與其他同業非常不同，例如，鏡電視章程規定董事過半數是自然人或非股東，目前申請階段的董監事全是0持股，出錢的大股東退居幕後，沒有參與營運。但審議過中也引起NCC委員好奇，未來公司要如何治理？

根據經濟部登記資料，鏡電視包括董事長陳建平，董事李永豐、黃安捷、楊雅喆、盧宥伶，監察人劉志鵬等人，都是0持股。NCC收到的資料則顯示，其出資大股東大都是自然人，少數是法人。

其次，鏡電視規劃，該頻道預計支付每戶每月0.2-2元上架費給有線電視系統；人力會在獲許可之後3個月會補齊到98%編制的441人；整個頻道財務規劃在開播前6年仍無法達到收支平衡。根據經濟部網站資料，鏡電視109年5月首次登記時，實收資本額2.51億，到今年已3度資增加到12.5億元，增加了10億元，顯示鏡電視還未取得執照、尚未開播，就先「燒了不少錢」。

在節目規劃上，鏡電視每日有2小時台語新聞、1小時手語新聞、每周2小時兒少新聞、一定比例深度調查報導，且不在黃金時段做政論談話節目，以此規劃也與其他新聞台很不同，NCC委員也曾擔憂財務上要如何打平？財測是否過度樂觀？如果鏡電視無法上架到有線電視新聞黃金頻位，頻位普及率不高，要如何確保收視？

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
快訊／桃園16校緊急停課　4校採檢結果出爐
「內部討論升三級」壓2個時間點？　陳時中回應了
快訊／桃園大湳市場菜販確診　「感染源不明」休市3天
快訊／桃園最新28處足跡　大潤發、富邦銀行、台鐵區間車
快訊／新北市高中以下畢旅全延期！　寒輔滾動式修正
快訊／新竹女確診足跡公布！威秀看蜘蛛人、逛IKEA
10年來第一家！　NCC通過《鏡電視新聞台》申請案
快訊／是真的！周杰倫三度當爸　昆凌超凸肚照曝光
Omicron本土病例1月底恐達540人！　陳時中：要努力打
快訊／第21期有莫德納嗎？　莊人祥回應
亞東護理師5歲兒染疫　一採陰、匡列2天才發燒
幼兒園同學「被西堤染疫童傳染」！父母、姐姐也確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郝龍斌提藍白合3種做法　「北市、竹市共推候選人、議員禮讓民眾黨」

年後宣布參選？　蔣萬安「關注疫情」：把自己的角色扮演好

快訊／新北高中以下畢旅全延期　寒期輔導「滾動式修正」

10年來第一家！NCC通過《鏡電視新聞台》申請案　

綠營民調／57％民眾認為「可跟病毒共存」　56%警戒不需升三級

快訊／北市加開高端1.3萬劑　「京站」隨到隨打、北榮預約名額5000

快訊／國民黨團杯葛奏效！　立法院臨時會不處理《地制法》

遭華視總經理威脅撤預算提案　國民黨團怒了要他「知所進退」

快訊／亞東醫院護理師5歲兒染疫　一採陰、匡列2天才發燒

大數據中心啟用！柯文哲駁個資疑慮：政府做什麼都被人民當壞事

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

郝龍斌提藍白合3種做法　「北市、竹市共推候選人、議員禮讓民眾黨」

年後宣布參選？　蔣萬安「關注疫情」：把自己的角色扮演好

快訊／新北高中以下畢旅全延期　寒期輔導「滾動式修正」

10年來第一家！NCC通過《鏡電視新聞台》申請案　

綠營民調／57％民眾認為「可跟病毒共存」　56%警戒不需升三級

快訊／北市加開高端1.3萬劑　「京站」隨到隨打、北榮預約名額5000

快訊／國民黨團杯葛奏效！　立法院臨時會不處理《地制法》

遭華視總經理威脅撤預算提案　國民黨團怒了要他「知所進退」

快訊／亞東醫院護理師5歲兒染疫　一採陰、匡列2天才發燒

大數據中心啟用！柯文哲駁個資疑慮：政府做什麼都被人民當壞事

快訊／新竹一家四口確診！　三民國小2117師生採檢結果出爐

快訊／華碩線上尾牙登場！20萬獎金送不停　施崇棠：2021繳出亮麗成績單

影史票房第一推續集　手遊消息伴隨釋出...《阿凡達》MMO新作

中華女足拚睽違32年世界盃　20日首戰中國愛爾達直播

桃檢公務員去西堤「沒掃實聯制」隔9天才通報！王文彥嘆：無法開罰

《斯卡羅》進軍國際主角要換李先得？文策院：思考投資者思維

郝龍斌提藍白合3種做法　「北市、竹市共推候選人、議員禮讓民眾黨」

春節前開通！國4豐原潭子段週六傍晚通車　接台74線省20分鐘

快訊／桃園疫情狂燒！16校緊急停課　4校採檢結果出爐

到校才知停課...高中生傻了！ 無奈吐1句「好啦我的問題啦」」爆紅

熱褲妹洗車場「用水洗全身」　網看完影片傻眼：滑滑的

政治熱門新聞

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

快訊／桃園確診數恐上升　侯友宜：新北全力支援桃園

四叉貓隔106天第5度抗體　高端續航情況曝光

「看不懂公文」撂不倒她　單親媽媽稱霸宜蘭政壇原因曝光

台中交通局秀證據：「中捷藍線變更」始作俑者是林佳龍

侯友宜「不禁餐廳內用」　原因曝光

快訊／賴清德過境美國訪宏都拉斯6天5夜　蔡英文交辦3大任務

快訊／新北高中以下畢旅全延期　寒期輔導「滾動式修正」

資助瓜地馬拉對美遊說 外交部：完全合法

黃偉哲捲線民風暴！大一遭吸收「表面服從實際狡猾」

社子島開發案通過環評　自救會抗議北市府「粗糙審議」將提訴願

10年來首家　NCC通過鏡電視新聞台　

獨／民眾黨北市議員關鍵民調曝　「士北2席有機會」黃瀞瑩、陳思宇

快訊／亞東醫院護理師5歲兒染疫　一採陰、匡列2天才發燒

更多熱門

相關新聞

洪敏超／網拍3C產品需NCC認證

洪敏超／網拍3C產品需NCC認證

在網路上販售具有電波收發功能的產品時，千萬要確認該產品是否為國內合法進口、有無經過NCC審驗合格，不要因為覺得方便而任意抄襲別人已經申請審驗合格的型式認證號碼，以免誤蹈法網！

NCC版「有線電視頻位區塊化」曝光

NCC版「有線電視頻位區塊化」曝光

大豐獲許可上架Eleven sports

大豐獲許可上架Eleven sports

美麗人生購物台調處不成立　TBC申請下架

美麗人生購物台調處不成立　TBC申請下架

內容外媒陸續撤台　NCC乾等解方

內容外媒陸續撤台　NCC乾等解方

關鍵字：

NCC媒體產業

讀者迴響

熱門新聞

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

快訊／本土+10！西堤傳播鏈續增　境外44例

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

桃園市本土+14　新增3學校停課

快訊／是真的！周杰倫三度當爸證實昆凌懷孕

鼎泰豐師傅竟是竹聯副會長　創討債公社攬生意

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面