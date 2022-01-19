10年來第一家！　NCC通過《鏡電視新聞台》申請案



▲NCC19日決議許可《鏡電視新聞台》申請案。（NCC示意圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



NCC19日決議以多項附帶條款及行政指導之下，許可《鏡電視新聞台》申請案，成為近10年來首家獲准新設的衛星新聞頻道。



《鏡電視新聞台》於2019年12月首次提出申請設立，2020年5月撤回舊案重送新案，董事長也由《鏡週刊》社長裴偉，變更為曾任立委、大眾銀行董事長的陳建平。



NCC表示，本案許可共附加12項附擔、14項廢止權、16項行政指導，包括股權結構、負責人資格、公司財務、公司人力、經營方針、內容製播、內部控管與公共問責、勞動權益等面向之要求。



NCC內容處處長黃文哲表示，以上大部份的附款、行政指導要求都摘錄自《鏡電視新聞台》自己所提出的營運計畫及面談承諾內容，由NCCk主動提出僅在保留廢止權上，對於中資疑慮的禁止要求。





NCC說明，鏡電視以「民間版的公共媒體」自期，提出設置全職專任之外部公評人制度，參與監督新聞製播並向公眾報告等，申請人亦提出閉鎖性公司、股權分散、所有權與經營權分離、製播兒少新聞、手語新聞、台語新聞、藝文新聞、國際新聞等、保障員工最低薪資(月薪3.2萬以上)年終獎金1個月，並有新聞編輯室公約、獨立編審等確保新聞製播自主等相關機制。





▲鏡電視董事長陳建平，董監均為社會名人，但均為0持股（圖／翻攝經濟部網站）



鏡電視歷經NCC多次審議，如今終於取得經營許可，其雖是商業電視台，但做法與其他同業非常不同，例如，鏡電視章程規定董事過半數是自然人或非股東，目前申請階段的董監事全是0持股，出錢的大股東退居幕後，沒有參與營運。但審議過中也引起NCC委員好奇，未來公司要如何治理？



根據經濟部登記資料，鏡電視包括董事長陳建平，董事李永豐、黃安捷、楊雅喆、盧宥伶，監察人劉志鵬等人，都是0持股。NCC收到的資料則顯示，其出資大股東大都是自然人，少數是法人。



其次，鏡電視規劃，該頻道預計支付每戶每月0.2-2元上架費給有線電視系統；人力會在獲許可之後3個月會補齊到98%編制的441人；整個頻道財務規劃在開播前6年仍無法達到收支平衡。根據經濟部網站資料，鏡電視109年5月首次登記時，實收資本額2.51億，到今年已3度資增加到12.5億元，增加了10億元，顯示鏡電視還未取得執照、尚未開播，就先「燒了不少錢」。



在節目規劃上，鏡電視每日有2小時台語新聞、1小時手語新聞、每周2小時兒少新聞、一定比例深度調查報導，且不在黃金時段做政論談話節目，以此規劃也與其他新聞台很不同，NCC委員也曾擔憂財務上要如何打平？財測是否過度樂觀？如果鏡電視無法上架到有線電視新聞黃金頻位，頻位普及率不高，要如何確保收視？