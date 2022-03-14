婆婆太超過！她列5情境「拒當乖乖牌」　飆罵引共鳴：不怕撕破臉

▲婆媳關係一直以來備受討論。（示意圖／CFP）

記者黃品臻／綜合報導

媳婦在婆婆面前，通常會表現出尊敬長輩的態度，但如果遇到讓自己很不開心的情況，會理智線斷掉回嘴嗎？有網友好奇發文，列舉了一些可能讓理智線斷裂的婆婆行為，詢問網友們遇到類似情況時，會不會爆氣兇回去。

一名網友在PTT的WomenTalk板上以「妳有忍不住兇過婆婆之類的嗎？」為題發文，有些媳婦平時會表現出脾氣很好、乖乖牌的樣子，但總會有真正生氣的時刻，「就是不小心不演了，不只不耐煩回應，而是到了反唇相譏或是斥責婆婆的程度」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲婆媳問題怎麼處理先生是個很重要的角色。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

原PO還舉了幾個例子模擬情境，第一種是婆婆每次開口問的都是與她兒子有關的問題；第二種是婆婆問一些與她無關的事；第三種是婆婆會問一些冒犯人的問題；第四種是要求媳婦去做一些無聊事；最後一種則是婆婆情緒勒索。原PO好奇網友們有沒有因為類似的情況，不小心用了「三字經」等詞彙傳達給婆婆。

文章一出網友們也紛紛留言表示，「會對自己的媽媽兇，為什麼不敢對婆婆兇呢」、「有，她什麼語氣，我就什麼語氣」、「有，婆婆說坐月子客家人就是要吃麻油雞，直接嗆他我不是客家人是閩南人」、「坐月子的時候至親離世，婆婆叫我不要哭眼睛會壞掉，我大聲跟她說，『怎麼可能不哭，就這一次而已』」、「干涉太多、刷存在感、情緒勒索，難怪討人厭，我會直接罵，反正又不是我家人我不怕撕破臉」。

▲網友們分享兇過婆婆的經驗。（圖／翻攝自PTT）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！