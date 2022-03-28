朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

▲《咒》挑戰台灣影史最恐怖電影。（圖／牽猴子提供）

記者黃品臻／綜合報導

電影《咒》上映後，在全台開出驚人票房成績，不少人進戲院觀影都被嚇的「心驚驚」，經典台詞「火佛修一，心薩嘸哞」也被做成哽圖瘋傳，就有還未看過的網友好奇，一堆人說《咒》好看，但曾經被另一部台灣恐怖電影雷到的他，還是對《咒》存疑，因此詢問網友們到底值不值得去看？

一名網友在PTT的Gossiping板上以「咒到底值不值得去看」為題發文，提到某次去看恐怖電影《杏林醫院》完全被雷到，「想問導演到底是怎麼做到的，整場特效堪比戲說台灣，離場每一個人都爆氣，從此不再踏入電影院看國片。」

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▲《咒》的經典台詞「火佛修一，心薩嘸哞」被做成哽圖在網路上瘋傳。（圖／翻攝自PTT）

不過此次《咒》上映後，獲得滿多好評，原PO因為與朋友相約要一起去看，但又怕再次被雷到，因此好奇詢問網友「到底是值不值得進戲院看啦？」

對此不少鄉民留言狂推，是滿值得進電影院看的一部作品，「跟著電影走，他叫你做什麼你做什麼，代入感會很好，不過如果你是容易被催眠或精神耗弱的體質，那還是別去看比較好，不然你可能回家會牙起來（台語）發病」、「因為很貼切日常，回家都還會怕怕的」、「簡單來說，《咒》最可怕的就是概念」、「台灣前三好看的恐怖片，認真」、「如果本身剛好有民間信仰或家裡有神明桌，看完是會滿毛的」。

▲有不少鄉民覺得《咒》好看。（圖／翻攝自PTT）