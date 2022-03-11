中國BA.2擴散！吉林長春「宣布封城」　900萬居民限制出戶

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

大陸本波疫情呈現不斷蔓延的狀態！大陸衛健委11日通報，過去24小時，新增本土病例397例，新增本土無症狀703例，累計1100例，再破新高。有逾900萬人口的長春市稍早發佈《關於做好全市三輪核酸檢測工作有關事項的通告》，全市停工停課並停止非必要流動，實施封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購必要的生活物資。

綜合陸媒報導，11日13時，吉林省本次疫情累計報告確診526例，其中吉林市396例、長春市78例﹔全省累計報告無症狀感染者590例，其中吉林市428例、長春市120例。透過病毒全基因組測序分析，這波病毒株為Omicron的亞變種BA.2，吉林省內的6個市州和1個省直管縣都有疫情報告，疫情波及地區多、范圍廣。

▲大陸本波疫情持續蔓延。（圖／視覺中國）

吉林省長春市政府發布，全市啟動三輪全員核酸檢測，除參與防疫工作的人員之外，所有行政事業單位人員全部居家辦公；除市裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有企業一律停業；除保障市民基本需要的超市、藥店、特需醫療機構之外，其他營業門店一律停業；學校停課，公車、計程車、地鐵停運 。

長春市政府呼籲，停止一切非必要流動，全市小區（村）、單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購必要的生活物資，有特殊出入需求的居民，由社區（村）從嚴管控，且都需持證出入，出入證由所在社區（村）開具。解除封閉管理時間另行通知。

▲大陸無症狀患者增多 。（圖／視覺中國）

據指出，吉林省本次疫情的感染者臨床症狀不明顯，主要是無症狀或表現出輕微症狀，感染早期難以發現。目前報告的感染者中，無症狀感染者佔比為52.87%﹔確診病例中，輕型521例，普通型5例，確診病例主要為輕型病例。

上海教育局11日也發布了停課通知：3月12日起，全市中小學全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。後續安排將視疫情情況變化。

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