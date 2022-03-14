揪黑面琵鷺開趴的背後推手！星展銀行挺「綠色能源」成就發電廠周邊最美的風景

▲蓬勃盎然的生機永遠是在地最美的風景，同時也是值得台灣人引以為傲的生態教育。（圖／擷取自星展銀行官網，下同）

生活中心／綜合報導



台灣做為太平洋上的一座島嶼，同時也是許多候鳥每年必到訪的休息旅站，其中最為人所知的莫過於瀕臨絕種的「黑面琵鷺」，當看到這群嬌客每年固定來台check in，吃飽喝足後又展翅離去，不僅愛鳥人士，在乎環境保育、生態永續的一般民眾也都會感動不已。位在嘉義的「艾貴義竹發電廠」一帶，近年也悄悄成為黑面琵鷺的「私房景點」！透過電廠方「韋能能源」的監測調查，甚至還有黑面琵鷺落腳多次，可說是超忠實旅客，也一掃過去人們擔心經濟開發導致生態失衡的陰霾。發電廠一帶成為國際嬌客的新樂園，背後除了有韋能能源當初對土地許下的「生態保育」承諾，更因為積極投入且推動永續發展的星展銀行，當初也捲起袖子陪著韋能能源，義不容辭投入這場耕耘不易的永續事業。

▼測測你對「綠色經濟」與「黑面琵鷺」的小知識，全部答對再抽超商200元禮券，共有125個名額，先玩先贏！









[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年「再生能源」衝20％ 南台灣「太陽能」成關鍵角色

過去，人們一昧追求經濟發展、忽略環境生態的例子時有所聞，不忍見土地破壞的民眾，相繼投入環境運動，也將生態教育的理念根植在下一代的心中！近年，隨著綠色永續發展成為國際共識，企業既有兼顧環境保育的準備，民眾也肩負起監督的責任。尤其，在政府訂下2025年「再生能源佔整體電力來源20%」的目標後，四季太陽高照的南台灣，就成為發展「太陽能」的重要關鍵！

為此，在亞太地區擁有58座太陽能與風力發電廠的獨立再生能源公司——韋能能源（Vena Energy），看準嘉義義竹鄉一片80頃的土地，打造艾貴義竹發電廠。

▲韋能能源（Vena Energy）選中嘉義義竹鄉的一片80頃土地，闢為大型地面型太陽能電廠。

電廠運轉後「候鳥數量」竟持續成長 數百隻嬌客「覓食開趴」歸功2原因

為了不影響當地生態環境，在電廠興建初期除了與當地主管機關、大學和NGO團體交流，從中了解彼此對於綠能發展與環境保育的看法，更特別與中華民國野鳥學會合作調查環境，例如先把廠區中擁有多種生物的區域劃分出來，保留最原始的模樣，更決定將80公頃土地保留30%（約超過20公頃），拿來做為推廣「自然生態保育區」。開始施工後，韋能能源再和崑山科技大學、東海大學以及高雄鳥會「規工欸」監測候鳥的自然棲息地，確保這些棲息地都能讓這群嬌客有「回家的感覺」。

自2019年「艾貴義竹發電廠」啟動後，監測活動還是持續進行，2020年11月更驚喜發現，當年度已經累積近400隻黑面琵鷺到發電廠附近的水域覓食開趴，讓所有投入的夥伴都欣喜直呼「辛苦沒有白費」！就連2021年台灣面臨56年以來最嚴重乾旱，發電廠周邊保育水域的鳥類遷徙數量還是來到新高，當地的保育人士就認為，這都要歸功於保育區內高品質的水資源管理，好水能滋養豐富多元的生物，對於鳥類來說，就是一處能「吃好喝滿」相當理想的過境棲息地。

善盡社會責任「星展銀行」再推綠色金融 感心助攻台灣綠能 X 侯鳥保育

艾貴義竹發電廠的前置作業、環境調查、監控甚至後續管理等作業，說來簡單，實際做起來卻相當耗時燒錢，如果沒有想為這片土地著想的心，也少了星展銀行這麼重要的合作夥伴以「綠色金融」來支持，恐怕對於生態永續和能源發展來說，都難以達到相互平衡、共存共榮的結果。

▲除了過境的侯鳥，發電廠周邊水域更致力成為孕育在地生態的搖籃。

在這條綠色能源的路上，星展銀行代表的重要角色，就是提供綠色能源相關貸款及資產管理服務。星展銀行以永續發展出發的綠色融資模式，一次次在財務上擔任最給力夥伴！星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有也說道，「星展銀行透過提供綠色能源相關貸款及服務，協助韋能能源加速實現目標，成為該領域內最具成本效益的再生能源開發、維護及營運公司。」

永續的路上，能擁有共同願景的夥伴，就是事半功倍關鍵。艾貴義竹發電廠在短短幾年內就盼到黑面琵鷺與其他生物，陸續回到周邊水域熱情開趴，關心保育的環團與民眾當然樂得每年定期安排賞鳥小旅行，不過對於韋能能源與星展銀行來說，更是有著「發展與永續終能相輔相成」的莫大意義。