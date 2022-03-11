75歲阿公掉「股票群組」陷阱　「公文錯字」讓他驚醒保住300萬

▲警方勸說賴男不要相信詐騙集團行騙術語。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

75歲賴姓男子被詐騙集團先以投資股票群組獲利豐掉入圈套，再以他涉及詐騙需匯入300萬元到桃園地檢署公庫協助調查，機警行員立即通報員警，警方除以群組傳來地檢署公文錯字及格式不正確外，再以電話向桃園地檢署求證並無提存款項一事，賴男才驚醒自己被詐騙並停止滙款。

▲並以傳來地檢署公文和錯字說明此為詐騙。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵出所10日下午接獲轄區金融機構通報，民眾有異常匯款的狀況，請派員到場協處，員警林耿安及蔡啟宏立即抵達現場瞭解，行員表示被害人賴姓男子要匯出3百萬鉅款到某個人帳戶，於是進行關懷詢問，但被害人說法卻多所保留，於是通報警方。

▲桃園分局副分局長吳富田前往各金融機構，頒贈感謝狀及警察娃娃予阻詐有功的行員。（圖／桃園警分局提供）

經員警詢問，賴男表示，透過網友介紹，加入一個股票交流群組，經過一段時間的觀察，認定該群組對股市的漲跌掌握精確，於是投入數百萬元投資，透過服務員的回報，表示投資有相當獲利，自己對群組很放心，但最近群組內有成員發言說這是詐騙手法，讓成員有所疑慮，服務人員立即發表澄清，並表示已通報地檢署，隨即傳來桃園地檢署公文，指示他到銀行匯款300萬元提存到地檢署公庫協助調查，就依據指示來匯款，員警立即指出公文格式有多處錯誤，經查證該公文為偽造，且錯字不少像臺寫成「台」，檢察署寫成檢「查」署，再電話向桃園檢署求證，並無此事，被害人驚得當場說不出話來。

詐騙手法日益更新，嫌犯以各式話術欺詐民眾騙取財物，透過金融機構與警方的密切配合，成功攔阻多起詐騙案件，為民眾守住血汗錢。桃園分局副分局長吳富田11日率同仁前往各金融機構，頒贈感謝狀及警察娃娃予阻詐有功的行員，感謝他們以機警熱忱的態度，透過關懷提問發現疑點即時通報警方，經由大家的無間合作，化身阻詐守門員，即時攔阻被害人提匯款，為守護民眾財產把關。