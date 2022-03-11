真好康！菲律賓表哥留鉅額遺產　破英文漏餡...男險被騙21萬

▲▼台中警方及時阻擋菲律賓幽靈表哥詐騙案，男子一再感謝差點匯出21萬。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

一表上千里!台中市33歲蔡姓男子日前前往玉山銀行要匯款21萬元，理由是他遠在1200公里的菲律賓表哥去世，留下大筆鉅額遺產，但要先匯錢啟動遺產帳戶才拿得到，警方獲報前往，發現蔡男所拿的英文文件內容文句不通，而且還夾雜簡體字，「你見過這表哥嗎？」「知道住在哪裡嗎？」蔡男一問三不知，終於恍然大悟不再匯款，也感謝員警及時阻擋。

台中市警五分局文昌派出所巡佐王耕彬、警員涂明玄日前接獲玉山銀行報案，有民眾疑似遭到詐騙，員警到場得知，從事貿易業的蔡男在電子信箱收到一封自稱菲律賓環球金融銀行寄的E-mail，該銀行向蔡男表示，他在菲律賓有名親戚過世，在銀行有筆鉅額遺產，蔡男是唯一合法繼承人，但需要匯入美金7620元（約台幣21萬元）啟動遺產帳戶，才可得到鉅額遺產。

蔡男表示，他在海外確實有個表哥，覺得這個親戚可能就是表哥，於是前往銀行匯款，警方聽完蔡男陳述後，直言「好康不會到你啦」，海外遺產、海外投資、海外感情詐騙，都是利用海外這種無法查證的騙術詐財，這是很常見的詐騙手法。

警方又指出蔡男所拿的英文文件中的文句邏輯不通，還夾雜有簡體字，質問「這表哥你認識嗎？」「是否見過？」「是否知道他的存在？」如果表哥真的存在，這種遺產處理也要親自過去菲律賓一趟才對，蔡男聽完後才知道自己遇上詐騙集團，除了停止匯款，也感謝行員機警報警。