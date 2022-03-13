她國道目睹死亡車禍！好心幫報警…卻被收1.2萬「散落物處理費」

▲國道3號1月1日發生死亡車禍，貨車上豬隻散落一地。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

國道3號南下屏東縣九如交流道附近，2022年元旦清晨發生死亡車禍，造成1死1傷。目擊的許姓女子提供警方行車紀錄器，並前往派出所報案，沒想到因此遭到波及，竟要被收「散落物處理費」，要價1萬2,000元，讓她瞬間傻眼，明明是好意，卻還要主動申訴，才能不用繳錢，實在擾民。

這起車禍發生在2022年元旦，43歲辜姓男子當時駕駛小貨車行駛在車道上，車上載滿了豬隻、雞隻等牲畜，沒想到遭到後方34歲廖姓駕駛開的小客車追撞，導致2車瞬間翻覆。

車禍發生後，貨車上的動物散落在地，多數都已死亡，可見撞擊力道之大，辜男送醫搶救後不治身亡，廖姓駕駛則是傷重送醫搶救。

▲許女見到車禍發生，好心幫忙報警、提供行車紀錄器，竟然被要求支付散落物處理費。



一名許姓女子當時開車行經該路段，目睹車禍發生，立刻在前方停下車，幫忙報警，並主動提供行車紀錄器，還到派出所製作筆錄，協助員警釐清案情。

根據《東森新聞》報導，過了3個月，許女10日突然收到高公局來函，被要求支付國道散落物處理費，一共1萬2,000元，讓她十分不解。

許女認為，她明明不是當事人，卻要被收這筆錢，還要先向高公局申訴才能免付，當初碰上車禍，只是基於熱心才提供協助，卻被這樣對待，實在非常擾民。高公局得知消息，將進一步進行查證，若確定事故與許女無關，到時候會將費用取消。

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