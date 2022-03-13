驚悚影片！休旅車拋錨卡國道　夫妻車陣中搏命舉三角錐揮舞

記者黃宥寧／綜合報導

誰給的勇氣！有名女網友在臉書社團《爆料公社公開版》附照片PO文，日前她的好友父母駕駛英國品牌休旅車行經草屯交流道時，車輛竟突然熄火，完全沒動力，駕駛人與乘客竟下車拿著三角警示牌站在車道上不斷揮舞，影片曝光也讓網友驚呼「用生命捍衛故障車？」、「他不怕變成game over嗎」。

原PO分享高速公路局的國道即時影像畫面，一輛白色休旅車停在中外線道，但令人驚訝的是，男駕駛與女乘客下車後，竟然不是將三角警示牌放在車後面，男駕駛走向車後方，把三角錐拿在手上朝後面車輛不斷揮動示意，女乘客則是拿了一條白色旗子上下揮舞，彷彿電影《玩命關頭》開場的揮旗女郎，夫妻倆在國道上直接上演搖咧搖咧；下段畫面，男駕駛上車，將車往路肩移間，把女乘客留在車道揮警示牌，女乘客見車一輛接著一輛，立刻快速跑到路肩躲避。

▲白色休旅車在國道上拋錨，駕駛人竟持三角警示牌不斷在車道上揮舞。 （圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

貼文曝光後，湧進大量網友留言，「太可怕了，車竟然衝去路肩沒載老婆去，讓她自己揮著警示牌跑去路肩…」、「原來警示牌是這樣用的啊，我該更新了」、「駕駛夫妻：我的車很貴，別撞到了！」、「原來是在拍玩命關頭」，許多網友都替這對夫妻捏了把冷汗。

對此，根據高公局公布的車輛故障處理步驟，一般民眾會趕緊撥1968APP報案或110通知國道警察，若無法移動車輛時，要先開啟警示燈號（雙黃燈），並在確認左右兩側車道的車輛都已放慢車速，並確保自身安全的狀態下，再離開車輛於汽車後方100公尺以上放置「車輛故障警示牌」，而且人員要盡速移動到路旁等待員警抵達。