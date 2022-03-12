春日橘紅季節限定　黃偉哲邀請民眾來將軍拔紅蘿蔔賞木棉慢活台南

▲台南市長黃偉哲邀請民眾，來將軍拔紅蘿蔔、賞木棉，享受悠閒的慢活步調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022將軍紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會，12日在將軍區苓仔寮木棉道舉行，市長黃偉哲表示，將軍區有近2千棵木棉樹，分布於苓仔寮北環道、南1線、南20線、南21線、南24線、南27線等，每年木棉花開，形成綿延不盡的橘紅隧道，吸引遊客駐足觀賞，今日活動展現將軍區豐富自然資源及農產風貌，推廣在地特色農產。





農業局長李建裕表示，台南市胡蘿蔔種植面積約672.73公頃，面積約占全台38％，總產量為30518公噸，其中將軍區為南市最大產區，種植面積約272公頃，產量約10864公噸。每年2月是胡蘿蔔採收期，該區由於氣候及鹽地土壤等環境因素，生產胡蘿蔔沒有腥味，反而富有甜味，風味更勝其他地區所產，且品質優良易保存，也可直接製成營養豐富且鮮甜的胡蘿蔔汁飲用，十分推薦國人多加食用。





農業局指出，12日活動將軍區公所結合在地知名的木棉花道與代表性作物，規劃2梯次拔紅蘿蔔田園體驗活動及4梯次木棉花DIY拓印活動，讓親子同樂，現場也有園遊會市集與音樂會，民眾可於花樹下野餐、賞花、聽音樂、逛市集，享受悠閒的慢活步調。市長黃偉哲也在現場和小朋友一起拔紅蘿蔔！