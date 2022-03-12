反毒資安機器人競賽　黃偉哲鼓勵學子遠離毒品健康生活

▲「嘉藥反毒與資安機器人競賽」，市長黃偉哲特別到現場，為參加者加油打氣，並提醒遠離毒品，用正確方式來紓解壓力，強化健康生活意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府毒品危害防制中心連續5年與嘉南藥理大學合作辦理「嘉藥反毒與資安機器人競賽」，期望透過反毒資安機器人競賽，讓年輕學子盡情發揮創意巧思，將反毒意識落實於日常，12日市長黃偉哲特別到現場，為參加者加油打氣，並提醒遠離毒品，用正確方式來紓解壓力，強化健康生活意識。





黃偉哲市長表示，青少年常因情緒低迷、好奇心或受慫恿而誤觸毒品，且心情低潮時更容易遭受環境誘惑，新興毒品成為校園隱憂，希望青少年朋友能夠了解毒品對身心的危害，多多從事健康休閒活動；此外，現代資訊科技普及，了解網路資訊安全的重要性，也跟反毒是一樣的重要，期待今天別開生面，又有意義的反毒及資安機器人的競賽活動，讓每位參加者都能收穫滿滿。



毒防中心表示，近年來新興合成毒品種類及包裝推陳出新，造成新興毒品濫用、吸毒年齡層年輕化，同時也看見許多遊走在法律邊緣的成癮物質，對青少年族群造成極大的影響及傷害，因此，更顯示強化反毒意識之重要性與急迫性，並且社會大眾也需正視新興及混合型毒品之危險性。





透過此次競賽，結合「反毒」與「資訊安全」議題，希望學子從自行創意發揮創造機器人的過程中，使年輕學子學習到機器人科技知識，提升學生的自我價值及自我效能感，對藥物濫用防制知識也有所收穫，共同創造孩子及家長親子共學的反毒教育機會，強化其反毒意識，以達到寓教於樂的目的。今日活動市議員沈震東也到場為參賽者加油。





台南市政府呼籲市民，平時應多關心周遭家人及朋友，如發現家人或朋友有使用毒品的情形，或有其他毒品相關問題，都可以撥打24小時免付費毒品防制諮詢專線0800-770-885（請請您 幫幫我），由專人提供諮詢服務，諮詢內容全程保密，歡迎來電洽詢，或加入「臺南毒防指南針LINE@」(ID搜尋：@0800770885tainan) 及台南市政府毒品危害防制中心臉書https://www.facebook.com/antidrug.tainan獲得最新反毒知識及相關活動資訊。