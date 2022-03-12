男友戴眼罩%%！衝刺前「認真喊4字」妹子秒出戲　網笑：領域內必中

▲男友衝刺前突喊4字，讓原PO直喊好解！（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名動畫《劇場版 咒術迴戰 0》上映以來熱度持續延燒，擁有亮眼票房成績。就有女網友發文表示，日前看完電影後，男友就入戲太深，在%%%的時後大喊「領域展開」，猛戳她的笑點。貼文曝光後，掀起熱烈討論，網友紛紛笑回「我到底看了什麼」、「可是這樣必中欸」。

這名女網友在Dcard上，以「跟男友在%%的時候男友喊了...」為題發文，提到她日前和男友去看《劇場版 咒術迴戰 0》，且選了附贈「五條悟繃帶造型眼罩」的特典套餐，實品拿到手後，男友貌似非常喜歡。

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▲五條悟被稱作「最強咒術師」。（圖／車庫娛樂提供）

話鋒一轉，原PO提到之後兩人要%%%的時候，因為覺得自己發福了，所以便要男友戴上那個眼罩再辦事。想不到男友戴上後，在激戰過程中卻突然大喊「領域展開」並加速衝刺，讓原PO秒出戲。

被戳中笑點的原PO直喊太解了！同時也好奇如果是大家，當下會如何做反應？

貼文曝光後，便被轉貼至Dcard上，吸引5000多人笑翻朝聖、超過700次分享。網友紛紛回應，「回他『無量空處』」、「光是要戴著眼罩做就有點..困難」、「天啊！好氣、好荒謬」、「那個...領域內必中喔」、「恭喜當媽，領域內必中」、「我只遇過有人直接在揉的時候唱：跟著我左手右手一個慢動作」、「很可愛啊，這是情趣」。