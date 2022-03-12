遇前任「她嘴甜讚男友」卻遭酸1句　網笑罵：是嫉妒吧

▲原PO與前任打招呼後仍朝著男友撒嬌，卻換來男友的諷刺。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃品臻／綜合報導

和現任走在路上巧遇前任，該有什麼樣的反應？有女網友發文哭訴，和現任男友近日出門逛街時，偶遇前任，打招呼後男友稱讚了前任顏值不錯，她除誠實表示不否認外，也不忘嘴甜稱讚男友，沒想到男友卻回了一句話讓她相當傻眼，哀嘆根本是在說她「拜金」。

該名女網友在Dcard以「被男友酸有錢就是帥」為題，提到和男友差8歲，且剛在一起不久，而男友已經出社會、有穩定收入，原PO則是大三、沒有打工的學生身分。

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原PO分享近日與男友出門逛街時的場景，「正要上車時遇到我前男友，是高中時交往的同屆生，因為我們是和平分手，還是朋友的狀態所以有打了一下招呼，一上車男友就說，『你前男友長得滿好看的』，這我不否認，跟他交往期間常常有人說他很帥。」

嘴甜的原PO也不忘對男友撒嬌地說，「但我覺得你才是最帥的」。沒想到這句話卻換來男友回覆「對啊，對你們這些小女生來說，有錢才是無敵，有錢就是帥啊。」

▲原PO難過地表示，男友一番話感覺在說她拜金。（圖／翻攝自Dcard）

男友的一句話讓原PO相當心寒，在文中寫道，「我當下沒有表現出來，但我其實滿難過的，他這麼說好像我在他心中很拜金，是因為他的錢才跟他在一起，我跟他在一起的生活花費都是AA制，有時候吃飯他會無原因的請我，我就會主動提出下一餐我出」。她也提到，平時父母給的生活費也很優渥，雖說家裡並非很有錢，「但至少不會讓我因為貪圖男生的錢而跟他在一起」。

看完原PO令人心寒的小故事後，網友們也紛紛留言表示，「他的自信建立在金錢吧」、「他是不是很沒自信啊，多注意」、「他嫉妒前男友帥啦，啊講這種話母湯噢，不太成熟欸，不尊重女生又自貶」、「原來有錢就是帥啊...望向錢包…老鼠都不忍心光顧」、「他也沒幫你付錢，憑什麼這樣講啊，打從心底瞧不起女生吧」、「最討厭這種先自卑然後再挖苦別人的」。

其中更有網友精闢地將原PO男友的心態解釋出來，「前任的顏值，令男友對自身外貌的不自信，演變成自愧，繼而把這份自卑，轉嫁至你身上，借此無故指控拜金，在你身上尋找一種，女人就是貪錢，我內在美澎湃滿瀉，你們卻視而不見、懷才不遇、不被珍惜的情緒出口」，獲得眾多網友們叫好。