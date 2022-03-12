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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸日增再創新高！「467+1048」累計1524　吉林市長遭免職

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

▲吉林再度爆發疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

再破新高！大陸衛健委12日通報，新增本土病例476例，本土無症狀1048例，累計1524例。此外，疫情重災區吉林省截至11日24日，累計本土新冠感染者已達1,433例，全省確診病例又以吉林市最多，累計已達454例。為此，吉林省12日凌晨宣布，吉林市市長王路遭免職。

大陸衛健委12日通報，新增確診病例588例。其中境外輸入病例112例（廣東30例，上海22例，四川12例，廣西10例，山東7例，甘肅7例，北京5例，河南4例，遼寧3例，天津2例，吉林2例，湖北2例，重慶2例，黑龍江1例，浙江1例，安徽1例，湖南1例），含22例由無症狀感染者轉為確診病例（四川11例，河南4例，廣東4例，浙江1例，湖南1例，廣西1例）。

本土病例476例（山東159例，其中青島市139例、德州市10例、淄博市4例、威海市2例、濱州市2例、煙台市1例、濰坊市1例；吉林134例，其中吉林市66例、長春市63例、延邊朝鮮族自治州5例；天津35例，其中西青區15例、河西區4例、紅橋區4例、津南區4例、南開區3例、武清區3例、濱海新區2例；廣東33例，其中深圳市27例、東莞市4例、廣州市2例；陝西30例，其中西安市13例、寶雞市12例、漢中市4例、楊陵區1例；浙江23例，其中杭州市22例、湖州市1例；河北22例，其中滄州市13例、廊坊市7例、石家莊市1例、邢台市1例；江蘇20例，均在連雲港市；上海5例，其中閔行區2例、浦東新區2例、寶山區1例；雲南4例，其中昆明市2例、德宏傣族景頗族自治州2例；甘肅4例，其中蘭州市3例、蘭州新區1例；黑龍江2例，均在哈爾濱市；北京1例，在大興區；內蒙古1例，在呼和浩特市；福建1例，在廈門市；河南1例，在濮陽市；青海1例，在西寧市）。

無症狀感染者方面≥，新增無症狀感染者1173例，其中境外輸入125例，本土1048例（山東400例，其中青島市312例、威海市70例、德州市8例、淄博市6例、煙台市2例、濰坊市2例；吉林266例，其中吉林市167例、長春市97例、延邊朝鮮族自治州1例、梅河口市1例；廣東191例，其中東莞市188例、深圳市2例、揭陽市1例；上海78例，其中閔行區19例、嘉定區11例、徐匯區10例、浦東新區9例、寶山區7例、松江區5例、金山區4例、黃浦區3例、靜安區3例、虹口區3例、青浦區2例、長寧區1例、奉賢區1例；甘肅40例，其中蘭州新區32例、蘭州市5例、白銀市2例、天水市1例；河北22例，其中廊坊市19例、滄州市3例；雲南19例，其中德宏傣族景頗族自治州16例、昆明市2例、臨滄市1例；江蘇13例，其中連雲港市12例、揚州市1例；天津6例，其中河西區2例、津南區2例、紅橋區1例、西青區1例；廣西5例，其中防城港市3例、崇左市2例；遼寧2例，其中丹東市1例、阜新市1例；浙江2例，其中溫州市1例、嘉興市1例；海南2例，其中三亞市1例、瓊中黎族苗族自治縣1例；黑龍江1例，在哈爾濱市；福建1例，在漳州市）。

此外，吉林省近期爆發本土疫情，截至11日24日，全省累計本土新冠感染者已達1,433例，其中確診病例647例，無症狀感染者786例。吉林省這波疫情最早是3月1日在琿春市報告首宗病例，此後疫情就快速升溫。通過病毒全基因組測序分析，本次吉林省內疫情病毒株為Omicron變異株BA.2進化分支。

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