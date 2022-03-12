「被罵是共同回憶！」中一中師抓狂　校友見熟面孔秒懂：始終如一

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube近來瘋傳一段台中一中學生和音樂老師互嗆的影片，高一生因為繳交報告時，提及高二課程的「南管、北管」，點燃老師怒火。影片曝光後，讓許多中一中校友回憶湧現，紛紛直呼「原來她還在教」、「記得以前就常常生氣，沒想到她還在」。

本站稍早報導《「還在牽亡魂！」中一中師大暴走：可怕到極點 3分鐘互嗆對話曝》，台中一中的高一學生因為在音樂課的報告中，提到高二的教材內容，因此讓女老師火大開罵。老師直喊，「現在的高中學生是這樣！我說高二的音樂課本有這個內容，你們現在就講高一的就好」、「還在那邊牽亡魂」、「有夠糟糕」、「現在的學生可怕到極點」。

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▲許多中一中校友都記得該名音樂老師。（圖／翻攝自YouTube）

而報告的學生則解釋，當初老師沒有講明報告的限制，真的沒人知道要怎麼做，「這是你的疏失啊！」而針對老師要求刪除南管、北管的報告內容，學生也說，「不是啊！我們花那麼多時間，我們犧牲假日時間來做，然後我們花最多時間地方，然後你跟我們說一句這是高二的東西，然後要我們全部刪掉。」

這段3分鐘的火爆對嗆內容曝光後，意外吸引不少中一中校友回應，「這個是XX吧？原來還在喔」、「我十年前念一中，音樂老師就她」、「XX還在欸」、「原來XX老師姓X，都忘記了」、「XX不意外啊，給她教過都知道」、「不愧是XX，一路走來始終如一」、「原來XX還沒退休喔」、「笑死！被XX罵根本一中人共同回憶」、「XX！好懷念」。

不過，留言串中也有網友出面替老師說話，「要惹毛X老師應該是白目到極點才會這樣。」

針對該則影片，中一中教務主任彭佳偉則提5點回應：

一、昨天事情爆發後，造成社會驚擾，校方深感抱歉，日後會特別留意關懷學生，不要因為此案影響發展和學習動機。

二、第一節和第二節音樂課結束後，校方在10點15分就已掌握到訊息，並給予當事學生適度回應。

三、校方已安排該班級團體輔導，特別是上台報告的這組同學，希望經由導師陪伴，不要影響學生生涯發展。

四、在校長指示下，學校已進行跨處室的平行協調和努力，對當事老師和學生也都有妥善溝通。

五、未來在音樂課上，會特別注意學生感受，下週一會邀集當事老師和同學，大家心平氣和討論整件事件委由，達到互信，同理心，讓事件平息落幕。