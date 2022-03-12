「還在牽亡魂！」中一中師大暴走：可怕到極點　3分鐘互嗆對話曝

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube近來瘋傳一段台中一中學生和音樂老師互嗆的影片，高一生因為上台報告時，提及高二課程的「南管、北管」，讓老師大發雷霆。老師怒嗆「現在的學生可怕到極點！」而中一中學生則認為，老師當初沒講明報告限制，不知不能提及高二內容。師生爭論的過程被PO上網後，引發討論，《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出3分鐘的火爆對話。

老師：剛剛這一組講南管、北管，我只是跟他們講說那是高二音樂課本的，就一副不高興，現在的學生是這種態度。

學生：不是啊！我們花那麼多時間，我們犧牲假日時間來做，然後我們花最多時間地方，然後你跟我們說一句這是高二的東西，然後要我們全部刪掉，然後呢？

老師：那這樣有不對嗎？

學生：然後我們現在做這個是做個屁喔？那我們不用做了啊！因為這全部都課本上，我們照課本念就好了啊！自己讀就好了啊！我們有需要做報告嗎？不需要。

老師：現在的高中學生是這樣！我說高二的音樂課本有這個內容，你們現在就講高一的就好。

學生：不是啊！因為這是報告，我們...我們想要介紹我們現在做的東西。

老師：啊你覺得你的想法就一定是對的嗎？

學生：沒有啊，所以...所以我們上面的內容也沒有很多，只是放一個影片，然後大家介紹一下。

老師：有...有一個班級像你們這個樣子嗎?像你們這一組這樣嗎?有...有幾十個吧？組，有像你們這一組這樣嗎？

學生：不是啊...

老師：（轉頭看台下學生）我叫他們刪掉南管、北管，他在那邊說我怎麼樣。

學生：那個其實可以先講也沒差啦，可以先聽啦。

學生：對啊！我們只是介紹，我們沒有說我們要上課還是怎麼樣，就只是個報告。

老師：然後還在那邊牽亡魂。

學生：不是這是...

老師：有夠糟糕，在上...上課，內容是這樣我說不行。

老師：（大吼）你們可以下去啦！

學生：台灣的文化部還說牽亡魂是一個...是一個無形的文化資產，然後...

老師：那你來上課嘛！你當老師嘛！你去考教師甄試嘛！

學生：這是一個報告欸，是你給我們時間欸，不然我們都不要做報告了啊。

老師：你這是對老師的態度嗎？

學生：（聲音被老師蓋住）...好了啊。

老師：你這是對老師的態度嗎？

學生：呃...

老師：現在的學生可怕到極點！

老師：（走下台）誰在錄影？蛤？刪掉？誰在錄影？把它刪掉。

錄影學生：老師我有錄影的權利。

（靜默）

老師：隨便你們要怎麼講就怎麼講，隨便要怎麼講就怎麼講。你們看過去的報告有這種像你們今天這個表現嗎？你們可以看看上面，我全部都有紀錄。

學生：你有...你有讓我們看過範例嗎？你在說明的時候你...你只有說挑選課本上的一個章節內容，做報告而已，你只有這樣講而已。

學生：你完全沒有說明說不要講什麼，或者是什麼不可以講，你什麼都沒有講，然後就說這是高二課本，然後我們就要把它刪掉。

老師：我只能說齁，現在的學生很派（壞），我只能說齁，現在的學生很不乖啦。

學生：這...這是你的疏失啊。

老師：我只能說現在的學生很不乖啦，非常不乖啦。

學生：不是啦！條件應該要先說好啦！真的啦，沒有說好，沒有人會知道要做什麼的啦，真的啦，應該要先說的，真的。

學生：你...你只有說其他組做得很好，然後你有讓我看過範例嗎？

老師：好那你現在到這邊來，你...你看過去的報告來，來你現在過來。

學生：不是啊！我們現在都做完，你...你現在...我們現在都做完了，你還給我們看，這樣就有用嗎？

老師：那個誰...小老師把...（影片結束）

超嗆對話曝光後，網友風向一面倒，「老師如果不懂南北管請去進修好嗎？請尊重文化資產」、「站不住腳就跳針」、「形容牽亡魂的老師真的很棒」、「南管、北管確實跟樂器有關啊」、「這老師是怎樣啊？沒常識喔，什麼叫牽亡魂啦」、「辛苦做的檔案不是溝通，而是直接刪掉，到底誰先不尊重」。

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不過也有網友認為學生的態度不太好，「一堆留言好像只要覺得不被尊重就要用吵的、爭執的方式去解決，真的是太優秀的溝通技巧」。