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中一中音樂課師生為牽亡魂互嗆　校方：下周找雙方溝通

▲▼中一中教務主任彭佳偉作出回應，希望師生雙方能心平氣和好好溝通。（圖／校方提供）

▲▼中一中教務主任彭佳偉作出回應，希望師生雙方能心平氣和好好溝通。（圖／校方提供）

記者鄧木卿／台中報導

youtube影片瘋傳一段台中市台中一中學生和音樂老師之間的互嗆，引發社會高度熱議，校方上午也召開記者會作出五點回應，除了安撫當事學生不要受到此個案而影響未來生涯之外，下周一將邀集老師和學生面對面溝通，心平氣和的討論，進而達到互信。

▲▼中一中教務主任彭佳偉作出回應，希望師生雙方能心平氣和好好溝通。（圖／校方提供）

台中一中高一學生在音樂課的課堂報告中，製作影片介紹到高二的教材內容，遭到女老師嚴厲斥責、飆罵，並且要求刪除，學生反駁「花了這麼多時間卻被刪掉，做個屁喔」、「我們就照課本念就好了，不需要做報告了」；老師「有哪個班級像你們這樣嗎」；有同學也聲援「可以先聽看看啊」；師「牽亡魂，這樣不行」、「你們可以下去了」；學生解釋「台灣文化部說牽亡魂是無形文化遺產」；師「那你去考教師甄試嘛」、「現在的學生可怕到極點」。

影片曝光後逾10萬人次觀看，網友除了幾乎都聲援學生外，也有不少家長與劇場工作者也向民代陳情抗議老師的做法。

中一中教務主任彭佳偉上午作出五點回應：

一，昨天事情爆發後，造成社會驚擾，校方深感抱歉，日後會特別留意關懷學生，不要因為此案影響發展和學習動機。

二，第一節和第二節音樂課結束後，校方在10點15分就已掌握到訊息，並給予當事學生適度回應。

三，校方已安排該班級團體輔導，特別是上台報告的這組同學，希望經由導師陪伴，不要影響學生生涯發展。

四，在校長指示下，學校已進行跨處室的平行協調和努力，對當事老師和學生也都有妥善溝通。

五，未來在音樂課上，會特別注意學生感受，下周一會邀集當事老師和同學，大家心平氣和討論整件事件委由，達到互信，同理心，讓事件平息落幕。

教育局也表示，新課綱的自主學習是學生探索自己和發展未來的重要關鍵，如何引導學生擬定計畫、善用時間、蒐集過程、產出成果等，都是重要的學習歷程。

有關台中一中音樂課學生報告內容及教師管教爭議，教育局已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解，老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，及教師班級經營狀況 。對於學生學習過程的努力應多予肯定，教師也應注意引導過程中的情緒控管。

新課綱強調素養導向教學，重視學生自主學習能力養成，並要求教師遵循正向管教及師生間理性討論，教育局將督導學校確依上開原則辦理。

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