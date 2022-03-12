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社會 社會焦點 保障人權

快訊／中一中音樂課介紹牽亡魂遭師痛罵　學生駁：導師嘲諷恐嚇非安撫

▲中一中紀姓同學（中）下午將召開記者會反駁校方說法。（圖／民眾提供）

▲中一中紀姓同學（中）下午將召開記者會反駁校方說法。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

youtube影片瘋傳一段台中市台中一中學生和音樂老師之間的互嗆，引發社會高度熱議，校方上午也召開記者會作出五點回應，除了安撫當事學生不要受到影響之外，下周一將邀集老師和學生面對面溝通。但當事人陳同學則說，「我生氣的原因是我認為努力遭到不合理的要求和踐踏，我想捍衛它。」錄影的紀同學則說，導師根本沒有安撫，而且半嘲諷半恐嚇，至於下周要溝通一事，他們根本沒有接到通知。

台中一中高一學生在音樂課的課堂報告中，製作影片介紹到高二的教材內容，遭到女老師嚴厲斥責、飆罵，並且要求刪除，學生反駁「花了這麼多時間卻被刪掉，做個屁喔」、「我們就照課本念就好了，不需要做報告了」；老師「有哪個班級像你們這樣嗎」；有同學也聲援「可以先聽看看啊」；師「牽亡魂，這樣不行」、「你們可以下去了」；學生解釋「台灣文化部說牽亡魂是無形文化遺產」；師「那你去考教師甄試嘛」、「現在的學生可怕到極點」。

影片曝光後逾10萬人次觀看，網友除了幾乎都聲援學生外，也有不少家長與劇場工作者也向民代陳情抗議老師的做法，教務主任彭佳偉上午作出五點回應，除柔日後會特別留意關懷學生，不要因為此案影響發展和學習動機、校方也已安排該班級團體輔導，甚至下周一會邀集當事老師和同學，大家心平氣和討論整件事件委由，達到互信，同理心，讓事件平息落幕。

當時偷偷錄影的紀同學說，導師根本就沒有安撫，而是施壓，不但半嘲諷的說「這樣你開心了嗎？」輔導老師也要求他下架影片，恐嚇說這已經明顯違法，班上同學都希望藉此汰換不適任老師，不只音樂科，其他科別老師也是，一併討論。

至於校方說，下周一要找同學和老師溝通一事，紀同學說，他沒有接獲通知，只是校方片面之詞，他強調，如果要溝通，一定要公開透明，不要幾個人在小房間內聊。

當事人陳同學透過同學發文，陳說，「作為當事者，我覺得影片缺乏前因，且我生氣的原因是我認為我的努力遭到不合理的要求和踐踏，我想捍衛它，但影片只看到老師吼叫和爭執的畫面，吃瓜群眾可能只覺得老師突然大叫很有趣，只看見片面的真相。況且我並不認為這件事是侵害受教權的明確證據，這也和我「反抗」老師的初心不符。我希望此事件停留在尊重學生的報告自主及解決師生間的溝通問題上。」

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