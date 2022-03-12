住宅區被轟滿彈坑！俄軍空襲衛星照曝光　公路塞滿車急逃出城

▲基輔西北部的城市莫斯春（Moschun）遭俄軍猛烈砲火攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，最新衛星影像顯示，俄羅斯軍隊持續部署在烏克蘭首都基輔周圍，並直接向居民住宅區進行空襲，多處住宅起火燃燒，甚至留下滿是坑洞的焦黑痕跡，離開基輔的高速公路也被車輛塞爆。

▲▼莫斯春遭俄軍猛烈砲火攻擊，尤其居民住宅區內有多處房屋和建築起火燃燒。（圖／路透）



美國衛星圖像公司Maxar公開最新衛星照片，位於基輔西北部的城市莫斯春（Moschun）遭俄軍猛烈砲火攻擊，尤其居民住宅區內有多處房屋和建築起火燃燒，還有大面積的彈坑和燒焦痕跡。不過，路透社強調，現階段僅能透過衛星影像判斷俄軍走向，目前無法獨立核實照片內容。

▲離開基輔的高速公路塞滿車輛。（圖／路透）



此外，依據Maxar在基輔10日當地上午11時37分拍攝到的畫面，這支大軍已分散重新部署，就在安托諾夫空軍基地（Antonov Airbase）以北的地方，可見俄國軍車就停在距離基輔27公里的城鎮奧澤拉（Ozera）平民區道路上，一些軍車進入林區，部分火砲進入開火位置。

▲安托諾夫空軍基地（Antonov Airbase）的建築物起火燃燒。（圖／路透）

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