俄國64km大軍散開逼近基輔「進入開火位置」　最新衛星影像曝光

▲俄軍重新部署，進入盧比揚卡林區。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏俄戰事迄今進入第16天。依據美國衛星圖像公司Maxar於10日捕捉到的最新影像，原本在烏克蘭首都基輔西北方延伸64公里的俄羅斯大軍，似乎已經散開並重新部署，轉移至附近城鎮及盧比揚卡（Lubyanka）附近林區，部分火砲進入開火位置。





▲▼ 距離烏克蘭首都基輔不遠的城鎮奧澤拉（Ozera），可見俄軍及其裝備。（圖／路透）

綜合CNN、美聯社報導，在基輔外的俄羅斯大軍由坦克、火砲、軍用車輛組成，依據Maxar在基輔10日當地上午11時37分拍攝到的畫面，這支大軍已分散重新部署，就在安托諾夫空軍基地（Antonov Airbase）以北的地方，可見俄國軍車就停在距離基輔27公里的城鎮奧澤拉（Ozera）平民區道路上，一些軍車進入林區，部分火砲進入開火位置。

在盧比揚卡（Lubyanka）的林區，也就是距離安托諾夫空軍基地西北約4.8公里處，可以見到俄軍利用樹木掩護拖曳火砲系統（Towed artillery）及其他軍車。在空軍基地以西16公里處的別列斯強卡（Berestyanka），在林區旁邊的田地有俄方多輛燃料車與火箭發射器。此外，在俄國大軍的最終點伊萬基夫（Ivankiv）路上，仍能見到部分軍車及相關裝備。

▼別列斯強卡（Berestyanka）有俄軍燃料車及火箭發射器。 （圖／路透）

▼ 伊萬基夫（Ivankiv）有俄軍軍車及相關裝備。（圖／路透）

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