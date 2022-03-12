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學生音樂課報告南北管　中一中師竟稱是牽亡魂...還逼刪影片

記者鄧木卿／台中報導

youtube影片瘋傳一段台中一中學生和音樂老師之間互嗆的影片，高一生繳交音樂作業時，拿高二課程介紹南管北管，不料被女老師以選擇高一內容就好，還說南北管是牽亡魂，並要求刪掉，學生辯駁當初又沒有指定範圍，且台灣文化部還認定牽亡魂是無形文化遺產，老師則以「這是學生的態度？太派了」，師生間爭執過程引發網路熱議。

▲▼台中一中音樂老師發飆。（圖／翻攝YouTube）

▲中一中音樂課學生介紹牽亡魂被老師阻止，引發師生間互嗆。（圖／翻攝YouTube）

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▲台中市議員賴佳微。（圖／賴佳微提供）

▲台中市議員賴佳微。（圖／賴佳微提供）

台中一中近日因高一學生在音樂課的課堂報告中，製作影片介紹到高二的教材內容，遭到女老師嚴厲斥責、飆罵，並且要求刪除，學生反駁「花了這麼多時間卻被刪掉，做個屁喔」、「我們就照課本念就好了，不需要做報告了」。沒想到老師大聲質疑：「有哪個班級像你們這樣嗎？」這個時候，其他同學加入聲援：「可以先聽看看啊」，沒想到，老師竟回答：「牽亡魂，這樣不行，你們可以下去了。」學生接著解釋：「台灣文化部說牽亡魂是無形文化遺產」，結果老師又嗆：「那你去考教師甄試嘛...現在的學生可怕到極點。」甚至還要錄影的學生刪除影片，現場火藥味十足。

影片曝光後一天內已近10萬人次觀看，網友除了幾乎都聲援學生外，也有不少家長與劇場工作者私訊市議員賴佳微陳情抗議老師的做法。

賴佳微表示，一中學生的自主性相當高，108課綱的多元性也強調以學生為主體。教育局應督促各校在教授課程時，每位老師是否已經充分了解該課綱的精神。對於孩子自主學習要給予更多鼓勵，讓孩子對各種課程有更大的興趣。

賴佳微表示，上課只要能主動激發學生的學習興趣都是大家所樂見的，台中一中的學生在課堂報告中主動介紹到南管北管、牽亡歌，這些都是台灣重要的文化資產。學生做出超過其一年級的課本內容，代表在課後是花了更多的時間自主學習來檢索資料。老師不但沒有選擇鼓勵，反而嚴厲斥責，這是很澆熄孩子學習熱忱的一個行為。

賴佳微進而提到，108課綱的教育精神以「成就每一個孩子、適性揚才、終身學習」為願景，並以學生為學習的主體，從這次一中學生的自發行為，已經充分展現這些年下來受到108課綱教育的孩子，有更多元的思考以及對學習有更豐富的熱忱，反而是教授課程的老師，違背了這個課綱的本意。

最後賴佳微表示，自己在過去學生時代，也碰過這樣的老師，也因此在有些學科上自己變得越來越沒有自信跟興趣，希望該名老師只是個案，台中市教育局也應該督促並檢視各校，是否符合新課綱的精神，給予孩子更大的學習空間，是教育者的重要責任。

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