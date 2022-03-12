進超商「先喊1句話」秒變奧客！　店員爆氣怒轟：我不會通靈

▲超商咖啡是不少上班族、學生族的精神糧食。（示意圖／資料照）

記者黃品臻／綜合報導

台灣超商四處林立，裡面販售的咖啡是不少上班族、學生的精神糧食，但品項眾多，若顧客沒有說明清楚要買哪一款，超商店員也無法製作，近日就有超商店員分享，總是會在超商遇到無禮的客人，文章一出引起不少同行人共鳴。

一名網友在Dcard以「那些一進門就點咖啡的人」為題發文，分享自己在超商上班時遇到的奧客，「上班遇到一進門就直接說『我要兩杯咖啡』的咖啡先生，然後就去挑麵包，當時在櫃檯的我先看了他一眼，就繼續上我的乳品，他拿著麵包來結帳的時候，直接探頭看咖啡機有沒有在做咖啡，然後我問他咖啡是需要什麼咖啡，他直接語氣不屑的說不要了」。

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▲超商咖啡有非常多種品項。（示意圖／資料照）

原PO見到男子的行為相當氣憤，在文中指出，咖啡也是商品的一部分，沒付錢還想叫店員先做，「真的是先回去作夢」。他也生氣表示，「咖啡有10幾種，只說了我要兩杯咖啡我是知道你喝什麼是嗎？我是超商店員不是通靈少女欸。」

文章一出引起不少同在超商工作的網友留言表示，「心有戚戚焉，有些客人真的素質不太高」、「一堆客人進店裡就會喪失組織語言的功能」、「一進門喊要咖啡的，如果不是什麼熟客或者客氣的客人，我都會當沒聽到，然後等客人來結帳了 我才會做咖啡」、「還以為這篇文是我po的」、「還有只說咖啡的客人，每次遇到都要問『要拿鐵還是美式』、『中杯大杯』、『冰的熱的』， 或者是用隨時取然後什麼都不說螢幕直接塞給我」。