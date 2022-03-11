iPhone SE3開放官網預購囉！每人限購2支　3月18日可到貨

▲蘋果iPhone SE3預購開跑。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發表第三代iPhone SE後，引發預購熱潮，中華電信昨天開放預購5分鐘就預定一空，而今日晚間9時，蘋果官網（預訂點這邊）也開放預購，目前官網順暢沒塞車，各顏色與容量規格，皆貨源充足，3月18日即可到貨。

相信不少果粉們晚上9點不到，就已經守在官網，等著預購，當時間一到，只見官網轉換畫面，但還沒能預購，顯示的是「Apple Store更新即將完成」，還無法進入選購頁面，約5分鐘左右，才能順利進入網頁。

▲蘋果第三代iPhone SE官網開放預購。（圖／取自蘋果）

蘋果官網顯示，每位顧客限購2支iPhone SE3，若原先是iPhone用戶，舊換新也能折抵，只要輸入序號資訊與手機情況等訊息查詢，型號支援最新到iPhone 12 Pro Max，最高可折抵1萬8000元。

蘋果新一代 iPhone SE搭載與 iPhone 13相同的A15 仿生晶片，運算效率極高，不論是執行遊戲、擴增實境等高耗能作業，都能有流暢的體驗，螢幕尺寸則維持與前一代相同的4.7吋，方便用戶單手操作，電池續航力也比前一代 iPhone SE更持久。

相機則配備1200萬畫素的主鏡頭及700萬畫素前鏡頭，並新增攝影風格套用等功能，以及支援夜間模式縮時攝影。新一代 iPhone SE更保留果粉熟悉的實體 Home鍵及Touch ID 鍵，讓用戶即使戴著口罩，也能以簡單私密且安全的指紋辨識方式解鎖手機。