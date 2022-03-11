友邦貝里斯總理布里仙紐訪台　崑山科大頒授名譽博士證書

▲崑山科技大學在該校國際會議廳舉行「貝里斯總理布里仙紐名譽博士學位頒授典禮」，副總統賴清德與台南市副市長戴謙，也親臨觀禮見證此盛事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

位於中美洲的台灣邦交國貝里斯，該國總理布里仙紐（John Briceño），應我國政府邀請，在3月8日至12日率團來台訪問，布里仙紐總理更藉此行接受崑山科技大學授予名譽博士學位。

崑大11日在該校國際會議廳舉行「貝里斯總理布里仙紐名譽博士學位頒授典禮」，副總統賴清德與台南市副市長戴謙，也親臨觀禮見證此盛事。崑大與貝里斯當地的貝里斯大學為姊妹校，歷年來逾70名來自貝里斯的學生入校就讀，布里仙紐總理更是崑山科大首位獲頒名譽博士的傑出人士，別具意義。

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布里仙紐總理此行是睽違16年後首度以總理身分來訪，對增進兩國互動及邦誼具有重大意義，蔡英文總統以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並頒贈布里仙紐總理「特種大綬卿雲勳章」。該次崑山科大參與布里仙紐總理訪臺行程的重要橋段，授予貝里斯布里先紐總理名譽博士學位，全校與有榮焉，這也對推動國際交流、奠立校譽聲望及開拓能見度具有重大貢獻。

副總統賴清德表示，很榮幸擔任布里仙紐總理名譽博士學位頒授典禮，這次是崑山科大首度頒發名譽博士學位，也是貝國政要首度獲得此榮譽，謹代表蔡英文總統恭賀布里仙紐總理。布里仙紐總理致力教育推廣、推動產業升級及經濟貿易發展等項目，深受貝國人民喜愛。布里仙紐總理是我國重要盟友，常為台灣爭取國際空間、仗義執言，因此閣下贏得名譽博士學位，可說是眾望所歸，期待這次重要儀式能增進教育交流，也能增進兩國邦誼。

賴清德表示，兩國建交逾30年，在教育、基礎建設、公共衛生等項目上積極合作，促進兩國人民福祉，今天布里仙紐總理率團訪台，蔡英文總統期待兩國合作計畫能持續深化，特別是人才培育，過去貝國子弟求學有500多人，崑山科大就有20多人，非常期待學成歸國的學子，能加入國家團隊，推動國家進步。」

在頒授典禮上，由崑大李天祥校長親頒名譽博士證書予布里仙紐總理，除了致贈琉璃工房精緻藝術品外，更特別委請志鋼金屬公司製作台南府城平安吉祥意涵的「劍獅」，讓布里仙紐總理留念，做足良善的觀光外交。

李天祥校長表示，他曾多次拜訪中美洲國家，並在2017年前往貝里斯大學，親自面試多位大使館推薦的優秀高中生，擇優錄取13名學生並提供崑山獎學金。」在今日典禮致詞時也宣布，將再提供3名崑山獎學金予貝里斯籍學生，付出一點力量協助台灣推動外交，並期許來就讀的學生們好好善用崑大資源，能夠精學畢業之後歸國，貢獻所長。

布里仙紐總理獲頒名譽博士學位，感性地提到，非常高興來到擁有許多歷史古蹟的府城古都台南，可以理解賴清德副總統為什麼如此喜愛故鄉台南，也受到台南人民的愛戴，路上都有民眾與他揮手。此次非常感謝崑山科大的安排，讓他能獲得此殊榮，他存著謙卑感恩的心，代表人民接受此份榮譽。崑山科大在科技領域的創新十分著名，培育人才亦不遺餘力。台灣和貝里斯共同的價值是民主與自由，更受到許多國家的肯定，兩國都重視教育政策，並視其為人民的基本權利，也是國家政策的基礎，教育是我國的首要之務，感謝崑山科大培育許多來自貝里斯的傑出校友，教育是提升一個人生活水準的重要關鍵，也能對家庭、國家做出重要貢獻。現在世界需要做出極大的改變，除了溫室效應，還有新冠疫苗的肆虐，數以百萬計的人無家可歸，相信能夠改變世界的就是教育。

崑山科大配合教育部多年來高等教育國際化的發展趨勢，以培育跨國人才及強化學生國際移動力為目標，開設全英語授課學程，並增加境外學生入學管道，以吸引境外生選擇崑山科大就讀。目前有來自30幾個國家、近千名國際學生就讀崑山科大，藉由國際學生與臺灣學生加強互動、參與國際化活動等雙向交流，有助於學生拓展國際視野、促進校園國際化。

崑山科大多年來在技職教育體系的成就，屢有亮點佳績和深獲好評，2005年起成為國際合作發展基金會(ICDF)「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」唯一私立技職校院之成員，為TICA聯盟培育具備專業知識與技術的外籍生，且獨推機電自動化工程與管理、機械與能源領域作為培育特色。

配合外交部培育友邦國家學生計畫，2005年起，崑山科大已培育友邦國家子弟500餘人，來自貝里斯的學生也高達70餘人。其中，貝里斯籍學生摩根(Wani Jamaal Morgan)於2019年獲得號稱機械界諾貝爾獎的「上銀機械碩士論文獎」金質獎，抱走1百萬獎金，為該獎項辦理15屆以來，首次由科大榮獲最高殊榮，亦首度由外籍研究生獲獎。另一位同樣來自貝里斯的學生葛亞瑟Asher Canto於2020年首次參加結合跨領域、跨文化與創意設計展現的「全國大觀盃導覽解說設計競賽」，便拿下首獎特金。這些案例都足以證明崑大培育國際菁英人才不遺餘力，更是所有貝里斯學生的榮耀。