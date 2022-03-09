蔡英文睽違近3年舉行軍禮　鳴19響禮砲歡迎貝里斯總理

▲總統蔡英文主持「軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐伉儷」。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日以軍禮迎接貝里斯總理布里仙紐（John Briceño），並鳴放19響禮砲，這是自2019年12月以來，睽違近3年再次以軍禮迎接外賓。布里仙紐在致詞時強調，台貝兩國相信全球和人民的權利，都會獲得自己命運決定的權利，互不干預內政跟領土完整。

由於全球受到疫情衝擊，近年外國訪賓來台次數驟減，就算有訪賓來台，也僅能以外交泡泡模式來進行。因此，蔡英文上一次以軍禮迎接外賓，得追溯到2019年12月13日，當時歡迎諾魯共和國總統訪台。

▲總統蔡英文主持「軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐伉儷」。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文9日睽違將近3年，再次以軍禮迎接外賓，上午在總統府廣場前歡迎貝里斯總理布里仙紐，並鳴放19響禮砲。蔡英文在致詞時說，這是她上任以來，第一次接待貝里斯總理，這也是貝里斯總理執政以來，首度訪問台灣，她很高興以隆重軍禮，迎接遠道而來的好朋友。

布里仙紐致詞時表示，台灣與貝里斯是朋友也是夥伴，雙邊關係在33年來持續成長茁壯，他強調，貝里斯透過與台灣邦誼受益良多，尤其透過兩國共同價值，民主、自由、人權與法治。

布里仙紐說，他堅定相信全球和平跟人民的權利都能獲得自己命運決定的權利，互不干預內政跟領土完整。他承諾，貝里斯跟台灣攜手跟友好國家攜手合作，跟台灣人民一起致力於努力維護安全與和平。

▲總統蔡英文主持「軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐伉儷」。（圖／記者林敬旻攝）