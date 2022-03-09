貝里斯總理：支持台灣跟周邊國和平共存、參與國際組織

▲總統蔡英文主持「軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐伉儷」。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、副總統賴清德9日與貝里斯總理布里仙紐(John Briceño)進行雙邊會晤時，提到今年一月「台貝經濟合作協定」正式生效，希望透過雙邊優惠關稅及投資保障待遇，兩國經貿夥伴關係會越來越緊密；而布里仙紐特別強調，貝里斯人民也持續地支持著台灣人民，以及台灣人民自主、與周邊國家和平共存及參與國際組織的權利。

蔡英文會晤時表示，2018年她訪問貝里斯時，造訪了「台灣街」，貝里斯人民對於訪團的熱情，以及當地美麗的風景，都讓她印象深刻也非常懷念。

蔡英文說，這幾年來，貝里斯在布里仙紐總理的帶領下，把握全球供應鏈重組的機會，加速拓展對外經貿，經濟表現非常亮眼，我們也期待台灣和貝里斯能夠繼續深化雙邊經貿關係。

她特別提到，今年1月，「台貝經濟合作協定」已經正式生效，相信透過雙邊優惠關稅及投資保障待遇，兩國經貿夥伴關係會越來越緊密。

蔡英文說，現在全球進入疫後復甦階段，台灣和貝里斯會繼續攜手合作，推動各項計畫，不論是防疫、疫情後經濟復甦，或是深化婦女賦權等工作，都希望有豐碩的成果。

布里仙紐總理致詞時表示，目前在貝里斯還是38婦女節，他向蔡總統以及全台灣的女性祝賀「婦女節快樂」。他說，今天天氣非常好，是兩國好朋友見面的最佳日子。

布里仙紐表示，台灣與貝里斯發展持續33年的友誼，未來也會在既有基礎上持續深化，台貝雙邊關係的基礎為兩國共同價值，舉凡民主、法治、自決、人權及人民為中心的國家發展等。

他強調，最重要的是，貝里斯人民也持續地支持著台灣人民，以及台灣人民自主、與周邊國家和平共存及參與國際組織的權利。

▲總統蔡英文主持「軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐伉儷」。（圖／記者林敬旻攝）