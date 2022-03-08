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貝里斯總理率團清晨抵台　將展開5天訪台行程

▲▼賴清德與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會談。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲副總統賴清德1月底曾與貝里斯總理布里仙紐會晤。（圖／翻攝賴清德臉書）

文／中央社記者吳睿騏桃園機場8日電

貝里斯總理布里仙紐伉儷應邀於8日至12日率團來台訪問，班機在今天清晨抵台，布里仙紐並未發表談話，總統蔡英文將以軍禮及國宴款待歡迎布里仙紐，並頒贈「特種大綬卿雲勳章」。

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷一行8人，搭乘長榮航空公司BR-25航班，清晨4時51分降落於桃園國際機場，一行人經B9國賓門下機，外交部長吳釗燮前往接機，雙方以互碰手肘方式取代握手，布里仙紐並未發表談話，僅向採訪記者揮手致意，一行人隨後由工作人員引導，前往國賓室外完成採檢作業後離去。

外交部昨晚發布新聞稿表示，布里仙紐此行是睽違16年首度以總理身分來訪，對增進兩國互動及邦誼具有重大意義。為表示禮遇與重視，總統蔡英文將以軍禮歡迎及國宴款待布里仙紐伉儷一行人，並頒贈布里仙紐「特種大綬卿雲勳章」，雙方將就台貝兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

外交部指出，副總統賴清德將陪同參訪台南，並見證崑山科技大學頒贈布里仙紐名譽博士學位。布里仙紐此行也將分別會晤行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮夫婦款宴。

布里仙紐也將出席「台灣-貝里斯經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」，與貝里斯在台留學生座談，並參訪財團法人國際合作發展基金會、台北101大樓、自由廣場及台南奇美博物館。

外交部指出，台灣與貝里斯邦誼深厚，雙方在基礎建設、公共衛生、農業、教育、婦女賦權等領域合作密切，成果豐碩。

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