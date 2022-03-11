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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2022GDP增速瞄準5.5％　李克強：百兆級的增量是高水平的穩

▲大陸國務院總理李克強,2022總理記者會。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強今（11）日在全國人大閉幕後，與中外記者見面，回應外界對2022大陸政府工作報告中的經濟預期、社會發展及兩岸、對外關係。對於工作報告中將2022年GDP增速訂為5.5％，李克強表示，中國百兆元（人民幣，下同）量級以上GDP5.5%的增量，相當於一個中等國家的經濟總量，「這是在高水平上的穩，實質上就是進。」

▲大陸國務院總理李克強,2022總理記者會。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸2022全國人大閉幕會後總理記者會。（圖／記者任以芳攝）

李克強提到，去年我們經濟總量已經達到110多兆元人民幣，繼續增長可以說是在高基數上的增長。從世界範圍來看，這麼大的經濟體要保持中高速增長，本身就是很大的難題，「回想2020年，我們沒有搞『大水漫灌』超發貨幣，世界許多國家通脹（通膨）高居不下的情況下，我們的CPI漲幅不到1%，這不能不說和我們實施的合理宏觀政策有關。」

李克強指出，今（2022）年經濟確實遇到了新的下行壓力和挑戰，且不說各種複雜環境在變化，不確定因素增多，要實現增量5.5%的目標，百兆元量級以上GDP5.5%的增量，就相當於一個中等國家的經濟總量。

李克強認為，實現5.5%左右的增長，這是在高水平上的穩，實質上就是進，是不容易的，必須有相應的宏觀政策支撐，比如財政政策，「今年我們降低赤字率到2.8%，赤字比去年少了2000多億元。但與此同時，我們加大了財政支出的力度。」

李克強強調，「錢從哪裡來？我們這兩年可用未用、結存的中央特定金融機構和專營機構的利潤，再加上財政預算穩定調節基金，新增支出規模不小於2兆元，而且增加的規模主要用來減稅降費，特別是退稅，這相當於給登高山的人輸氧。當然，我們還有配套的金融、就業等多項舉措。」

李克強表示，我們採取的舉措不僅是應對短期的，也是立足當前、著眼長遠的，決不預支未來，是可持續的，「中國還有應對氣候變化、收入差距、債務等眾多問題，這些都需要我們在中長期過程中，包括今年去有力地應對。有關方面的措施我們都在安排部署，中國現代化還是一個長期的過程，我們需要在這個過程當中用發展的辦法來解決發展中的問題。」

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