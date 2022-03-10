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台東縣府推長者體適能計畫　啟動「樂齡好肌力 健康好榜young」

▲台東縣政府啟動「樂齡好肌力 健康好榜young」長者體適能計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府啟動「樂齡好肌力 健康好榜young」長者體適能計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

面對高齡化社會的來臨，為增進長者活躍及健康老化，鼓勵長者參與社區及部落休閒活動，以增進老人社會參與，台東縣政府社會處運用公益彩券基金舉辦「高齡者運動暨延緩失能照護計畫」，參與對象為縣內51個社區照顧關懷據點及原住民族部落文化健康站，以預防醫學的概念結合社會福利，促進長者健康體適能及加強防跌，預期將有1,300位長者受益，期待促進長者健康，達到社會參與及延緩失能的目的，讓長輩一起健康快樂慢慢「長大」。

今年台東縣政府由社會處與原住民行政處結合國立台東大學，共同召集縣內25處「社區照顧關懷據點」及26處「原住民族部落文化健康站」，除了整合資源，更落實全縣高齡照顧，期望透過此次活動計畫的帶領，將可擔負起高齡者預防延緩失能的前線工作，今年預期將有1,300位長者受益。

社會處處長陳淑蘭指出，利用輕鬆好玩的活動，帶領長者動起來，不僅能提升身體動能，同時也降低個人孤獨感，期盼本計畫能持續推動至臺東縣內所有的據點，讓每一年能夠走出戶外的長輩人數逐年上升，讓社區及部落的長輩更健康、更亮麗，作為大家健康的好榜young。

原民處處長方銘總表示，去年服務36個文健站，今年持續推廣增加26站，目前共計62個文健站執行體適能計畫，我們的文健站小巧迷你，卻功能十足，透過專業課程培訓，照服員可以讓長輩們正確、持續、聰明的運動，常保健康沒煩惱，更期望將健康肌力的新生活運動推廣出去。

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